Два питання з трьох знято: Зеленський про підсумки емоційних переговорів зі США у Норвегії

Зеленський в інтерв’ю Аллі Мазур: Україна повернула обмежені супутникові технології США та розвіддані

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Україна домоглася від Сполучених Штатів відновлення повноцінної роботи супутникового зв’язку Starlink і військової системи Starshield, а також отримання розвідувальних даних. Відповідні можливості повернулися після переговорів української, американської та європейської делегацій в Осло.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

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За словами глави держави, переговори зі Сполученими Штатами були продуктивними, хоча й супроводжувалися емоційною дискусією. Сторонам вдалося досягти результату щодо двох важливих для України питань.

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«Ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно», — наголосив Зеленський.

Starlink і Starshield знову працюють без обмежень

Президент розповів, що відновлення роботи супутникових систем українська сторона перевірила вночі. За його словами, приблизно о 5:20 ранку 25 жовтня Starlink і Starshield знову почали працювати в повноцінному режимі.

Зеленський зазначив, що швидкість руху зросла до 420 км/год. Раніше діяли обмеження на рівні 100 миль на годину (близько 160 км/год).

«Дивіться, скажімо так, ми маємо правильний результат, ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. Воєначальники сьогодні вітали один одного, що всі щасливі, що це повернулося», — розповів глава держави.

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Україна знову отримує розвідувальні дані від США

Ще одним результатом домовленостей стало відновлення повноцінного обміну розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами.

За словами Зеленського, Україна вже три дні отримує повноцінні розвідувальні дані. Зокрема, працює система раннього попередження (Early Warning), яка забезпечує інформацією про загрозу російських балістичних ударів по українській території.

Президент наголосив, що станом на 25 жовтня обмеження щодо Starlink та американських розвідданих вдалося зняти.

«Я сьогодні констатую, завдяки американцям, нашій команді, що два питання на сьогодні знято», — сказав Зеленський.

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Яке питання залишається невирішеним

Водночас переговори в Осло не розв’язали всіх проблем, які виникли у відносинах України зі Сполученими Штатами.

Зеленський назвав три основні виклики, які обговорювалися під час зустрічей:

дефіцит засобів протиповітряної оборони;

обмеження роботи Starlink і Starshield;

обмеження доступу до американських розвідувальних даних.

Два останні питання, за словами президента, вдалося врегулювати. Натомість потреба України в засобах ППО залишається актуальною.

«У нас залишається питання про ППО. Це одна частина наших розмов», — каже Зеленський.

Чому Осло неочікувано стало новим переговорним майданчиком

«Тому що ми давно говорили про ініціативу Норвегії чи Норвегії з Фінляндією стати ще одним майданчиком для наших зустрічей з американською стороною», — пояснив глава держави.

Обмеження Starlink в Україні — що відомо

Нагадаємо, 14 жовтня робота супутникового зв’язку Starlink різко погіршилася. Термінали Starshield із «військового пакету» втрачали зв’язок, коли швидкість перевищувала встановлений поріг. У різних підрозділах це відбувалося на швидкості приблизно від 72 до 161 км/год.

За кілька днів після збою удари ЗСУ по російській техніці обвалилися більш ніж удвічі.

Проте в суботу, 24 жовтня, президент Володимир Зеленський заявив про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості, яка була до запровадження обмежень.

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