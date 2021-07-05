Два рази вдарив по голові: у Дніпрі на пляжі чоловік до смерті забив відпочивальника

Два рази вдарив по голові: у Дніпрі на пляжі чоловік до смерті забив відпочивальника

Зараз підозрюваного у вбивстві розшукують правоохоронці.

У Дніпрі на одному з міських пляжів побилися відпочивальники. В результаті чого один з них помер у лікарні.

Про це ТСН.ua повідомили в Дніпровському відділенні поліції.

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Інцидент стався на Мануйлівському пляжі. Між відпочиваючими стався конфлікт, який згодом переріс у бійку. Відео інциденту очевидці опублікували в Мережі.

На ролику видно, як біля однієї з альтанок штовхаються люди. У якийсь момент невідомий кілька разів ударив одного з чоловіків. Після чого той відступив і впав.

"У поліцію надійшло повідомлення, що в лікарню з тілесними ушкодженнями доставили чоловіка. Попередньо, під час конфлікту громадянин завдав 31-річному відпочиваючому ушкодження, від яких той помер у лікарні. За фактом події порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 ("Умисне тяжке тілесне ушкодження") КК України", — розповіла нам пресофіцерка Дніпровського відділення поліції Аліна Стадник.

Зараз правоохоронці розшукують підозрюваного у вбивстві чоловіка. Якщо в суді буде доведено його вину, за ґрати він відправиться на термін до 10 років.

Нагадаємо, що турист з Дніпра розповів про "пригоди" українців в заблокованому аеропорту Бодрума. За його словами, в терміналі були озброєні люди.

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