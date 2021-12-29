Два роки без обміну полоненими: хто вирішує питання та на що сподіваються рідні

Два роки без обміну полоненими: хто вирішує питання та на що сподіваються рідні

Рідні тих, хто роками за проукраїнські погляди сидять у донбаських тюрмах, просто вірять - колись вони їх обіймуть.

Рівно два роки без обміну полоненими. Нині - перед Новим роком - родини тих, кого російські найманці тримають в тюрмах окупованої частини Донбасу сподівались, що їхні рідні повернуться додому. Адже наприкінці грудня в 2017-му, і в 2019-му роках саме відбувались масштабні обміни. Тож була віра, що ця традиція продовжиться. Але - ні.

Про те, чому в цьому році обміну не буде - 29 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

В полоні окупантів Донбасу, наразі за даними СБУ, 301 людина. І обмін можна організувати за лічені дні - в цьому переконує правозахисниця Тетяна Катриченко. Вона вже кілька років займається долею полонених і їхніх родин. І впевнена, питання обміну вірішує лише одна людина - очільник Кремля.

Чому впродовж двох років не відбувалось обміну полоненими | Новини України

Кремль використовує полонених, як заручників. І відпускати їх готовий лише якщо Україна визнає окуповані частини Донбасу - окремими республіками. Сергій Гармаш - один з тих, хто веде перемови в засіданнях тристоронньої контактної групи. Зізнається, у питанні обміну - він песиміст. Коли може відбутися обмін - він сказати не може.

Але рідні тих, хто роками за проукраїнські погляди сидять у донбаських тюрмах, просто вірять - колись вони їх обіймуть. Цією вірою і живуть.

Нагадаємо:

Бойовики висунули Києву умови для проведення обміну полоненими.

Речник української делегації у ТКГ, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у списках на обмін з бойовиками - понад 90 осіб: це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.