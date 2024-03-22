Два роки від перемоги у боях під Мощуном: який вигляд має селище і що кажуть місцеві

Бої за Мощун - називають одними із ключових у обороні країни на початку 2022 року. Сьогодні тим подіям, а саме - перемозі українських військових над росіянами, виповнюється рівно два роки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Мощун і досі не повністю відновлений

Мощун - невеличке село, що оточене лісом та поймою річки Ірпінь. У перші дні після звільнення Мощуна усюди були руїни, спалена техніка, тіла окупантів та домашні тварини, які уціліли.

Єдиною людиною, яку наприкінці березня 2022 року тут застали наші солдати - була пані Лідія, вона не виїжджала. Виходила лише готувати їсти, і гасити пожежі, після прильотів. Чим вберегла свою і деякі сусідські хати.

Пані Лідія у березні 2022 року

Зараз пані Лідія каже, що у селі дехто відновлює оселі самостійно, їй вікна поставили волонтери. А посічений осколками дах ще не міняли, хоч держкомісія і була. Зараз Мощун і досі у руїнах.

Староста Вадим Жердецький, каже, що держпрограма із відновлення була ухвалена лише рік тому. А от далі виявилося - що генплану немає, у якому були б і дачні будинки, яких теж тут вистачає, і які також постраждали. Тому відновлення і гальмувалося. І от з початком цього року проблему ніби вирішили.

Мощун

"У нас до 30 чоловік вже отримали сертифікати на купівлю житла. А решту - стоять вже прийняти оброблені заявки на отримання коштів для відбудови своїх помешкань", - каже він.

У селищі на зараз відновлено будинок культури і ФАП, центр допомоги та всі дороги, і ще кілька десятків будинків за рахунок волонтерів та фонду відбудови Мощуна. Але масштаби руйнувань всерівно не приховати - із 470 будинків, жодного без пошкоджень. А від половини - залишився тільки фундамент.

Бої за Мощун

У Мощуні були одні із найзапекліших боїв під час оборони Києва. Тут росіяни намагалися обійти українських військових, об яких "поламали зуби" в Ірпені та біля Бучі, і поблизу Гостомеля. Артилерії в окупанта було без ліміту, десятки гелікоптерів і цілі колони бронетехніки, які намагалися форсувати річку Ірпінь, бо звідси до столиці менше 10 кілометрів, пригадує один з оборонців Мощуна, екскомандир 4 роти тероборони 204 батальйону Олександр Кононенко

Ті понад 3 тижні безперервних боїв, каже Кононенко, важко і згадувати. Вірить - про звитяги бійців Збройних сил і Національної гвардії, тероборони й сил спеціальних операцій ще писатимуть книжки та зніматимуть не одне кіно. А ще втішається, бо хоч Мощун і досі сильно поруйнований - до нього повернулися люди, понад 80% жителів.

Мощун

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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