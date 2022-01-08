Роковини авіакатастрофи літака МАУ: як вшановують загиблих і на якому етапі слідство

У небі над Тегераном загинуло 176 осіб.

Рівно два роки тому в небі над Тегераном іранські військові збили український пасажирський літак Міжнародних авіаліній України. Тоді загинули 176 пасажирів та членів екіпажу. За два роки Іран так і не назвав імена причетних до цієї страшної катастрофи та не виплатив обіцяної компенсації родичам.

Як вшановували пам'ять загиблих і як триває розслідування - у сюжеті ТСН.19:30 за 8 січня.

Бортпровідниці авіакомпанії МАУ прив'язують до молодого деревця табличку з іменами своїх колег. Два роки тому Катя, Маша, Валерія, Юля, Денис, Ігор, а ще пілоти Володимир, Сергій Олексій злетіли в іранське небі. Втім, вже ніколи звідти не повернуться - як і всі пасажири того рейсу, а це 176 людей, з яких 19 - діти. Серед них громадяни України, Ірану, Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану, Німеччини. Сьогодні усі вони отримали іменні дерева на дніпровській набережній у столиці України.

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Ледь стримує сльози Євгенія Присяжнюк - мама командира літака Володимира Гапоненка: "Він так любив цю професію. Він не міг без неба жити". Нещодавно жінка втратила і чоловіка.

"Україна не вимагає у цій справі нічого надзвичайного. Ми хочемо двох простих речей: правди і справедливості. Правди про те, що насправді відбулось два роки тому. І справедливості покарання винних, компенсації потерпілим", - каже заступник генпрокурора України Максим Якубовський.

Протягом двох років іранська сторона погодилася на три зустрічі. Втім, за два роки не надала жодної інформації про сам злочин: хто стріляв, чому, хто віддав наказ на вбивство 176 людей.

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"Можете побачити в іранському коментрі, що вони готові співпрацювати, що вони надали на двосторонній основі інформацію доступ до матеріалів справи кримінального провадження. Насправді це не так. Перш за все ми хочемо побачити матеріали кримінальної справи і докази, які там зібрані. Матеріали об'єктивного контролю - речові самописці борту літака. Це данні об'єктивного контролю бойової машини, яка провела запуск ракет", - каже Максим Якубовський.

Два роки тому іранські чиновники заявили, літак упав через технічні проблеми. Але на місце катастрофи вилетіли українські експерти та рятувальники. Летіти журналістам в Іран тоді було вкрай небезпечно, канал "1+1" єдиний, який відправив туди свого телеоператора Сергія Азаренка. Він полетів з маленьким фотоапаратом, ризикуючти втратити не лише техніку, але й волю, але він відважився. Саме його кадри розлетілися по телеканалах світу і всі побачили отвори в обшивці літака від осколків.

На третій день Іран таки визнав: літак збили її військові російською ракетою ТОР. Спочатку ніби-то вони помилково прийняли авіалайнер за ворожу ціль. Потім заявили, що системи протиповітряної оборони мала неправильні налаштування. За однією з версій, російські ракети два роки тому були переведені у бойову готовність і спрацювали в автоматичному режимі. Військові могли відмінити пуск, але це був ранок, час намазу.

Як же було насправді - Іранські слідчі повідомити і досі відмовляються. Відомо лише одне, що усі, хто був на борту, померли миттєво від вибуху. Температура була така, що іранська земля плавилася поблизу уламків лайнера, що палав. "У нас є капсула з місця трагедії. Земля зі шматочками металу літака. Видно, що це алюміній. Є зображення літака з іменами всіх загиблих на борту пасажирів", - каже президент авіакомпанії МАУ Євгеній Дихне.

Саме він один з перших дізнався в Україні про цю жахливу катастрофу: пвідомлення прийшло не від диспетчерських служб, бо вони оговтаються десь за годину, а із США. Йому і сьогодні важко говорити про загибель стількох людей, про втрату одного з найцкращих екіпажів авіакомпанії. Дихне обіцяє не забути цієї трагедії. Кожне зі 176 дерев на дніпровській набережній нагадуватиме про рейс PS 752.