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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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"Два роки не бачилися з татом": історія евакуації з окупованих Олешків та чуттєві зізнання рідних

Мешканці окупованих Олешків, яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію, та їхні родичі розповіли про жорсткі допити, роки розлуки з близькими та шок від повернення до звичайного вільного життя.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Евакуація мешканців Олешків

Евакуація мешканців Олешків / © скриншот з відео

Життя в окупації перетворює найпростіші побутові речі — вільне спілкування рідною мовою, ліхтарі на вулицях чи прогулянку до вечора — на недосяжну розкіш. Довгоочікувана евакуація жителів з окупованого міста Олешки на Херсонщині подарувала українським родинам можливість знову обійняти близьких після років розлуки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Умовляння, крики та гарячий борщ»: родина чекає на батька після двох років розлуки

Донька одного з евакуйованих жителів Олешків ділиться: переконувати батька виїхати довелося дуже довго. Провести в окупації два роки було важким випробуванням як для нього, так і для всієї родини, яка вже чекала на нього в Києві.

«Це були годинні розмови, переконування, що все буде добре. Я трохи злюся на нього, що він змушував нас так багато нервувати, але, звісно, спочатку розплачуся при зустрічі. Ми вже купили сало і зваримо борщу, щоб він з’їв нормальну їжу, адже в Олешках була величезна проблема з продуктами», — розповідає вона.

Дівчина також згадала власний досвід виїзду через російські фільтраційні пункти, де у 14-річному віці її разом із мамою чотири години тримали на допиті через відсутність документів РФ. Вона висловила сподівання, що гуманітарні механізми повернення людей з окупації працюватимуть злагоджено і надалі, аби цивільні могли виїжджати без страху за власне життя.

Заново вчитися свободі: «Навіть ліхтарі на вулицях будуть дивом»

Інша евакуйована, пані Жанна, вже три роки не бачила чоловіка, який тривалий час залишався в Олешках. З собою вона вивезла лише обручку й щодня мріяла знову надягнути її коханому на руку.

Жінка зізнається, що найбільшим шоком після виїзду з окупації для неї стала можливість вільно говорити українською мовою на вулиці.

«В окупації в родині ми спілкувалися українською, але на вулиці доводилося мовчати або говорити російською. Коли я приїхала в Київ і в метро почула, як люди спокійно розмовляють рідною мовою і не бояться — це був шоковий стан. Для тих, хто пережив окупацію, навіть вечірні ліхтарі на вулицях здаються дивом, адже там після настання темряви життя просто зупиняється», — ділиться Жанна.

Емоції, які неможливо приховати

Щемливу атмосферу під час зустрічі людей з окупованих територій підтверджують і журналісти. За словами знімальної групи ТСН, реакція людей на українську мову та присутність українських медійників була неймовірно теплою.

«Я ніколи в своєму житті ще не бачив такої реакції на українську мову. Люди просто підходили, щоб обійняти і поспілкуватися», — зазначає журналіст ТСН.

Попри перенесені випробування, допити та ризики фільтрації, евакуйовані українці продовжують вірити, що кожен, хто досі залишається під російським гнітом, неодмінно зможе повернутися додому — до вільної України.

Евакуація з Олешків — що передувало

Нагадаємо, 30 жовтня стартувала основна фаза гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках. Після того, як розмінування маршрутів було завершено, гуманітарний конвой зранку доправив допомогу до міста. Потім стартувала евакуація — було підготовлено 25 автобусів на 750 місць.

Режим припинення вогню в районі Олешків розпочався о третій ночі за київським часом у вівторок, 27 жовтня, й діятиме до 22:59 неділі, 1 листопада. За цей час мають доправити гуманітарну допомогу, а також евакуювати охочих людей, адже в місті гострий дефіцит продуктів і медикаментів.

Домовленість про «режим тиші» між Україною та РФ була досягнута 23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. За її словами, вивезення людей з Олешків відбуватиметься як на підконтрольну Україні територію, так і на території, що контролюються Росією, — за їхнім бажанням.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, який координує процес евакуації, повідомив про те, що усі чотири літаки з евакуйованими мешканцями окупованих Олешок Херсонської області прибули до білоруського Гомеля, звідки вони прямують на підконтрольну Україні територію. Омбудсмен оприлюднив відповідне відео.

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