Два тижні пиячив і посварився із сусідами: що відомо про чоловіка, який випав із вікна під час пожежі у Києві

Два тижні пиячив і посварився із сусідами: що відомо про чоловіка, який випав із вікна під час пожежі у Києві

Сусіди розповіли, що під час падіння чоловік ще вдарився об кондиціонер.

Одразу три пожежі сталися в столиці цієї ночі. Геть вигорів двоповерховий будинок поблизу метро "Сирець", квартира на Софіївській Борщагівці та ще одна на Лісовому масиві. Там не минулося без жертв – з квартири, що зайнялася на 7 поверсі, викинувся 50-річний чоловік.

Про це йдеться в ТСН.19.30

Їдкий дим та вогонь розбудив жителів однієї зі столичних багатоповерхівок цієї ночі. О четвертій ранку тут загорілася квартира на сьомому поверсі. Коли рятувальники приїхали на місце, просто під вікнами квартири, що горіла, побачили тіло чоловіка.

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Загиблий орендував одну з кімнат квартири, що зайнялася. У іншій жила Галина з чоловіком, вона розповідає, що звечора з сусідом посварилась, бо той випивав і голосно слухав музику. «Він два тижні пив, кричав. Я посварилася з ним, пішла включила телевізор трошки голосніше, він рази три виходив на вулицю, а потім я заснула», - розповідає сусідка.

Каже, що прокинулась, лише коли сусіди почали стукати в двері. «Я побачила, що в тій кімнаті вогонь і диму дуже було багато, нас вивели на вулицю у чому були», - розповідає Галина.

15 метрів квадратних його кімнати вигоріли вщент, інша частина вціліла, але до квартири жінка впускати не хоче. Про смерть сусіда каже, дізналася лише вранці, коли поліціянти попросили його опізнати. Загиблому чоловіку було 50, він працював електриком і разом з Галиною та її чоловіком у цій квартирі прожили три роки. «Коли не пив - нормальна людина, був спокійний, міг щось допомогти, я не знаю, чи це якась «біла гарячка» чи що.», - каже постраждала.

Вона певна, чоловік викинувся, коли зайнялося, у надії врятуватися. Падаючи вдарився об кондиціонер поверхом нижче, на ньому залишились сліди крові.

Пані Мая досі оговтується від нічних подій, а заодно розбирається з наслідками пожежі. Каже, сусіда не знала, але чула, постійні сварки. Що причина саме в алкоголі певні й інші сусіди. «Вони пили. Він навіть перепутав двері один раз, пляшки розкидував, скло валялося», - розповідають сусіди.

Новини Києва: вночі у столиці сталися одразу три пожежі – загинув 50-річний чоловік

Що насправді сталося цієї ночі, чи дійсно чоловік викинувся самотужки, і що стало причиною пожежі, нині встановлюють слідчі.

«Наразі ми лише опитуємо мешканців, які можуть пояснити нам те, яким чоловік був, та встановлюємо його персональні дані. Більш конкретно ми будемо знати після розтину і опитування всіх свідків», - повідомила речниця Деснянського управління поліції Києва Наталя Федоровська.

Поки кримінальне провадження розслідують за статтею умисного вбивства, але з позначкою – «нещасний випадок».

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