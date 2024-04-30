Два тижні у підвалі і евакуація під обстрілами: історія 18-річного захисника, який отримав важкі поранення

Боєць, будучи пораненим, провів у підвалі на передовій два тижні і дивом врятувався.
2 тижні у підвалі і дорога до своїх під масованими обстрілами росіян, через кілька передових позицій українських захисників – в ТСН розповіли історію порятунку 19-ти річного добровольця.
Боєць 130 батальйону 241-ї бригади тероборони Володимир Войців пішов на фронт у 2023 році. Щойно йому виповнилось 18, він штурмував ТЦК, щоб його взяли до війська. Воював на Харківщині та Донеччині. Був поранений під Бахмутом. І вибрався з пекла, бо обіцяв мамі повернутись. І вірив, що побратими його витягнуть.
Змарнілий, з тяжкими пораненнями, але живий. Володимира Войціва привезли до шпиталю у Дніпрі зі східного фронту.
Село Іванівське – рубіж оборони поблизу Бахмута. Володимир на початку весни боронив його у складі 130 батальйону тероборони. Українські позиції ворог там накриває нещадно.
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ДВА ТИЖНІ виживав поранений у підвалі - поки його не помітили свої! Історія 19-річного добровольця
В підвалі одного з будинків боєць заховався, отримавши тяжке поранення. Коли опритомнів, зрозумів, що майже не рухається: ноги були посічені скалками від мін. У тому підвалі знайшов банку варення і трохи води
У підвалі він виживав 2 тижні: вибиратися з нього коштувало неймовірних зусиль. Але Володимир пообіцяв мамі: повернеться.
Його помітили свої: бійці саме пробирались на позицію
"Кажуть, залазь, та я вже не можу. Вони мене забрали, я з ними на позиції ще тиждень був", – каже боєць
Евакуаційні бригади, виносять бійців з пекла, але Володимира забрати не могли. Мінометні обстріли не припинялися ні на мить. Побратими перетягнули пораненого на іншу позицію, потім ще на одну. Порятунок бійця був для них у ті дні найважливішою справою.
Володимиру довелося ампутувати обидві кінцівки нижче колін. Поруч з ним у Дніпрі побратими і мама. Попереду – протезування та реабілітація. Після того, він хоче повернутися до свого батальйону.
Раніше ми розповідали історію батька шести дітей з Волині, який на фронті втратив ногу.
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