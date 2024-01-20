Двері не вибивають, але готуються до змін: в Україні знов посилюють мобілізацію

Рік тому, в січні 2023 року, в Україні розпочались перші конфлікти військовозобов’язаних з представниками ТЦК. Про ці бійки, затримання та візити військових безпосередньо до будинків та квартир почали говорити все частіше, а в соцмережах з’явилось безліч відео того, як спілкуються між собою військовозобов’язані та представники ТЦК.

Як з’ясував ТСН.ua, наприклад, ініціатива посадовців міської ради разом з представниками ТЦК ходити по квартирах в Запоріжжі дала свої перші результати. Про це розповів в коментарі для ТСН.ua перший заступник міського голови Олександр Власюк. Раніше в коментарі для ТСН.ua він розповідав, як по-новому видають повістки. Зараз посадовець каже, що в місті збільшено кількість груп, які працюють в напрямку оповіщення населення. Представники ТЦК під час таких обходів виписують не бойові повістки, а ті, за якими чоловік зобов'яний уточнити облікові відомості в ТЦК.

"Відповідно до рішення виконавчого комітету ми спочатку сформували 15 робочих груп, а станом на зараз їх вже 28. Представники міської ради працюють разом з працівниками ТЦК в семи районах міста. Починаючи з 29 листопада, ми разом з ТЦК обійшли більше 25 тисяч адрес містян. Крім цього, тепер наші спільні групи виходять працювати і на вулицях", - каже Олександр Власюк.

До цього він додає, що вже є затверджений графік роботи.

"Працюємо з понеділка по п’ятницю, але плануємо ще і в суботу", - уточнює посадовець.

За словами Власюка, напередодні змін в мобілізаційному законодавстві, містяни відверто кажуть, що не розуміють того, як мобілізація буде проходити далі.

"Процес оповіщення в місті проходить спокійно, готуємось до запланованих змін в законодавстві", - каже Власюк та уточнює, що саме повістки видають саме представники ТЦК, а працівники міської ради присутні заради того, щоб нівелювати можливі конфлікти.



Посилення мобілізації: що може змінитись

Зараз на доопрацюванні в уряді знаходиться законопроєкт, який пропонує посилити деякі норми мобілізації. Наприклад, тих, хто відмовляється від медичного огляду, пропонують карати 3 роками в’язниці. Крім того, законодавці пропонують ввести штрафи від 153 тис грн. до 204 тис. грн. за порушення мобілізаційного законодавства.

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