Дві дати: експерт назвав ймовірні числа у 2025 році, коли може закінчитися війна в Україні

Після низки останніх заяв Володимира Зеленського та Дональда Трампа щодо війни Росії проти України та перспектив її завершення, політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua розповів, чи існує умовна дата "Х", коли ситуація може змінитись кардинально.

"Є публікації про те, що Трамп нібито дав доручення своєму спецпредставнику по переговорах з Москвою та Києвом Кіту Келлогу за 100 днів спробувати домовитись про припинення війни (цей термін спливає 29 квітня — Ред.). 100 днів — це символічний період для будь-якого президента. За американською традицією, підбиваються підсумки того, що сталося за цей період. Якщо є якісь не просто рішення, а й результати, то це — демонстрація спроможності", — каже Володимир Фесенко.

На питання про те, на що саме може бути налаштований зараз президент США, політолог відповідає так: "Можно прогнозувати з дуже високою вірогідністю, що у Трампа є наміри розпочати мирні переговори. Я думаю, що в перші 100 днів буде і спроба. Навіть раніше".

До цього експерт додає: "Йдеться не про те, чи відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Вона може відбутись. Головне, щоб розпочались реальні переговори. Поки ситуація виглядає так: Трамп таку спробу зробить. Скоріш за все, це будуть паралельні переговори на початку — окремо з Росією, Путіним, окремо з Україною, Зеленським. А потім, якщо Трампу та його переговорникам вдасться переконати росіян в тому, що треба розпочинати реальні переговори про завершення війни за участю України, ось тоді буде другий етап".



Чи вдасться домовитись за 100 днів?

На це питання Володимир Фесенко відповідає з долею скептицизму: "Я не впевнений. Потенційна можливість існує. Обидві сторони з трьох, які можуть брати участь у переговорах (Україна, Росія та США), мають зацікавленість по термінах. У Росії теж є певний стимул домовитись. Йдеться про 9 травня. Для Путіна є стимул подавати і продавати це (домовленість про припинення вогню) як свою перемогу. Тому певні шанси є".

Переговори та війна одночасно

Експерт не виключає і такого сценарію.

"Але ми бачимо інший контрагумент для Путіна. Поки продовжується російський наступ, навіщо йому припиняти війну. Він та багато хто в його оточенні мріють про те, щоб взагалі знищити Україну. Патрушев про це каже, інші кажуть про це. Наскільки я знаю, більшість експертів вважають, що поки що маловірогідно те, що Росія погодиться на часткову перемогу, на відносний компроміс, на припинення вогню. Більш вірогідно, що Путін спробує продовжувати війну. Цілком вірогідний такий сценарій, що одночасно будуть тривати і переговори, і продовження війни. На жаль це можливо", — каже Володимир Фесенко.

На його думку, Росія готова до переговорів із США, але і тут є проблема.

"Це статусні ігри між Трампом і Путіним. Є банальна, нібито дрібна проблема, яка стала перешкодою — а хто першим буде телефонувати. Я не виключаю того, що зараз помічники Трампа та Путіна шукають відповідь на питання про те, як організувати телефонну розмову так, щоб одна із сторін не була в ролі прохача", — резюмує експерт та додає, що про дату "Х", після якої може кардинально змінитись ситуація, поки не йдеться.

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