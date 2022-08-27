Дві можливості для Путіна: Піонтковський поміркував про долю кремлівського "фюрера"

Цзіньпін може гарантувати "фюреру" Путіну старість десь у горах Китаю. Втім, "врятуватися" очільник Кремля може якщо дослухається до поради глави Китаю.

Про дві можливості для Путіна в інтерв'ю ТСН розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

Перша можливість - Путін вирушає до Китаю, аби "підправити своє здоров'я".

"Товариш Сі вивозить його літаком і ми отримуємо повідомлення з Москви: "Товариш Путін припустив низку серйозних помилок в українському питанні. За станом здоров'я він вже не зможе виконувати обов'язки президента і вирушив на довготривале лікування до Китаю". Прийдуть до влади "люди в бункері" - такі ж мерзотники, як і він. Але вони будуть змушені рахуватися з реальністю, а тому приймуть ультиматум колективного Заходу і Києва про відведення військ на лінію 23 лютого і подальші перемовини про повне відновлення територальної цілісності", - поміркував Піонтковський.

Такий розвиток подій опозицінер називає м'яким варіантом. Втім, є інший - більш болючий. Він можливий тоді, коли диктатор захоче й надалі залишатися у президентському кріслі.

"Якщо він не прийме пропозицію Сі, буде чіплятися за владу, то тоді в антракті "лебединого озера" ми почуємо інший текст: "Виявився наш батько не батьком, а сукою". Це цитата Олександра Галича. Мені здається, товариш Сі, як мудрий чоловік, дасть пораду молодшому російському партнерові", - наголосив Піонтковський.

Як повідомлялося, російський президент-диктатор Володимир Путін дуже хоче жити. Єдиний, хто може стати "гарантом" життя кремлівськоого "фюрера",- президент Китаю Сі Цзіньпін, вважає опозиціонер Андрій Піонтковський. Глава Франції Еммануель Макрон і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган з цією роллю не впоралися.

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