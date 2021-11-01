Дві третини України – у "червоній" зоні: перший день у Києві за новими правилами та бійки у пунктах щеплень

В очікуванні дози вакцини деякі українці не зупиняються ні перед чим: займають чергу заздалегідь, лаються і навіть б'ються.
Дві третини України – у "червоній" зоні карантину. Загалом – 15 регіонів. За попередню добу в країні зафіксовано 14 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом, а 298 людей від ускладнень COVID-19 померли. У "червоній" зоні карантину працюватимуть тільки ті дитячі садки, де 100-відсотково щеплений персонал. Школярі навчатимуться дистанційно. Працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, спортзали та ТРЦ - зможуть лишень ті, хто має сертифікат про щеплення чи негативний ПЛР-тест.
Про те, як минає перший день "червоної" столиці і як реагують самі кияни - 1 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
Наявність сертифіката перевіряють спеціальні групи правоохоронців: вибірково. Поліціянти кажуть – система проста: спочатку попередження, потім штраф.
Зайти поїсти без сертифіката чи свіжого ПЛР-тесту нині – зась. А от у торговельно-розважальні центри часом можна зайти і без сертифіката. Це, якщо в будівлі - є пункт вакцинації. В решти - перевіряють документи. І у відвідувачів. І у персоналу. Охоронці ТРЦ теж мали би бути вакциновані.
Такі обмеження в столиці триватимуть до покращення епідемічної ситуації в місті.
Тим часом в очікуванні дози вакцини деякі українці не зупиняються ні перед чим. Уже тиждень у пунктах вакцинації - аншлаг.
Саме в суботу і неділю - бажаючих уколотися - значно більшає. Але якщо на початку вересня за два дні - принаймні один укол - зробили більш як 111 тисячам українців, то за вчора й позавчора імунізували майже 300 тисяч людей.
Сьогодні мало не з досвіта під стінами Міжнародного виставкового центру збирається натовп. Чекають на імунізацію люди годинами.
Найбільше українців ідуть щеплюватися, бо без відповідного сертифіката не впускають у транспорт і магазини. Або й взагалі - на роботу.
Чому люди більше бояться отримати прогул, ніж важко захворіти, психологиня Зоя Гаркавенко каже: це не лише через недовіру до вакцини.
"Для багатьох людей хвороба і ймовірна смерть - це те, що може може трапитися десь колись там у майбутньому, яке колись там настане. А от сьогодні мені важливо, щоб було зручно і я міг забезпечити собі певний рівень комфорту", - пояснює вона.
Тим часом у МОЗ підрахували: лише за минулий тиждень щепилися понад 1 мільйон 740 тисяч українців. А це більше, ніж, до прикладу, - за увесь червень.
"Ці темпи вакцинації приносять перші позитивні результати", - наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Тим часом людей у чергах до пунктів щеплень стільки, що про дотримання дистанції навіть не може іти і мови, і більшість із них взагалі без масок.
Фахівці кажуть: люди нехтують правилами безпеки дарма. Бо ж вірус можна підхопити і очікуючи на укол.
"Якщо людина йде на вакцинацію - у неї, відповідно, може поки немає імунітету до цього захворювання. Вона повинна потурбуватися про те, щоб не заразиться дорогою на цю вакцинацію", - засстерігають вони.
Довжелезні черги на пунктах вакцинації - мало не у всіх містах України. Хоча саме столиця, Київщина та Полтавщина поки що у лідерах за темпами проведених щеплень. Задніх пасуть - Закарпаття і Волинь. Загалом з початку вакцинальної кампанії уже зробили майже 17 з половиною мільйонів уколів. Дві дози вкололи близько семи з половиною мільйонам людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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Автори: Вікторія Коцуконь, Олена Лоскун