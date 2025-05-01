Дві військові частини відмовились брати на службу чоловіка: він уник мобілізації і поплатився

Мобілізація в Україні

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У Черкасах до 3 років позбавлення волі засудили 48-річного чоловіка, якого спочатку не брали на службу, а потім він ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Соснівського районного суду м. Черкаси.

За даними суду, житель Черкас у серпні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. 23 вересня 2023 року він повинен був прийти до ТЦК для відправлення на військову службу, проте ухилився від мобілізації.

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На суді чоловік провину визнав частково. Він пояснив, що пройшов ВЛК, але з її висновками не згоден. Житель Черкас наполягав, що у нього є проблеми із зором, проте його все одно визнали придатним до мобілізації. У серпні три військові частини відмовились брати його на службу нібито «через стан здоров’я». А тому коли у вересні він знову отримав повістку, то вирішив, що «йому нема чого робити у ЗСУ», а також його не відпустила дружина.

Суд встановив, що дві військові частини дійсно відмовились брати на службу жителя Черкас, оскільки він «не пройшов співбесіду з командуванням частини». Рішення ВЛК підсудний не оскаржував.

Жителя Черкас визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © ТСН

Нагадаємо, у Рівненській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.