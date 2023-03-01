Дві яскраві цятки: науковець пояснив незвичне небесне явище над Києвом

У травні 2024 року можна буде знову спостерігати схоже явище.
У Києві днями місцеві жителі спостерігали дві яскраві цятки у небі. Виявилось, що це було видно Юпітера та Венеру.
Незвичне небесне явище для сайту ТСН.ua прокоментували в астрономічній обсерваторії Київського національного університету.
"Небесне явище, яке кияни спостерігають в небі у нічний час трапляється раз в кілька років. Венера світить яскраво, а Юпітер трішки слабший. Щодо містики, то планети з містикою пов’язують вже кілька тисячоліть, але цивілізовані люди вже від цього відійшли. Я б це явище не називав "парадом планет". Таке словосполучення науковці взагалі не використовують, а лише журналісти та політологи. Це просто надто близьке розташування на небі Юпітера та Венери, без парадів", - розповів сайту ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Він додає, що в попередній раз Венеру та Юпітер кияни бачили так близько 12 лютого 2021 року. До речі, тоді від цих планет були близько Меркурій та Сатурн.
"Наступного разу таке небесне явище, як зближення Венери та Юпітера, можна буде спостерігати 24 травня 2024 року. Воно теж буде в небі пару днів. Тобто подібне явище можна бачити раз на два роки". – пояснює нам Анатолій Казанцев.
Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів.
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