Дві яскраві цятки: науковець пояснив незвичне небесне явище над Києвом

У травні 2024 року можна буде знову спостерігати схоже явище.

У Києві днями місцеві жителі спостерігали дві яскраві цятки у небі. Виявилось, що це було видно Юпітера та Венеру.

Незвичне небесне явище для сайту ТСН.ua прокоментували в астрономічній обсерваторії Київського національного університету.

"Небесне явище, яке кияни спостерігають в небі у нічний час трапляється раз в кілька років. Венера світить яскраво, а Юпітер трішки слабший. Щодо містики, то планети з містикою пов’язують вже кілька тисячоліть, але цивілізовані люди вже від цього відійшли. Я б це явище не називав "парадом планет". Таке словосполучення науковці взагалі не використовують, а лише журналісти та політологи. Це просто надто близьке розташування на небі Юпітера та Венери, без парадів", - розповів сайту ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Фото: Фото з соціальних мереж

Він додає, що в попередній раз Венеру та Юпітер кияни бачили так близько 12 лютого 2021 року. До речі, тоді від цих планет були близько Меркурій та Сатурн.

Фото: Фото з соціальних мереж

"Наступного разу таке небесне явище, як зближення Венери та Юпітера, можна буде спостерігати 24 травня 2024 року. Воно теж буде в небі пару днів. Тобто подібне явище можна бачити раз на два роки". – пояснює нам Анатолій Казанцев.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, киян налякали незвичні яскраві точки в небі, які світяться в нічний час. Мешканці столиці спочатку писали, що це якійсь літальні апарати пов’язані з війною, а пізніше з’ясувалося, що явище в небі немає ніякого стосунку до авіації чи дронів.

Читайте також: