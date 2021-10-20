"Двічі повертали з того світу": у Львові медики рятують маму трьох дітей, родина якої проти щеплення

"Двічі повертали з того світу": у Львові медики рятують маму трьох дітей, родина якої проти щеплення

У сім'ї COVID-19 мають ще троє людей.

У Львові медики лікарні швидкої допомоги рятують 40-річну жінку - маму трьох дітей, яка була категорично проти щеплення.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 жовтня.

Пацієнтка вже третю добу перебуває у реанімації у критичному стані. Найменшій її дитині лише рік. Крім жінки, в цій родині хворіють ще троє людей. Утім, хто саме - лікарі не кажуть. Це робити заборонила їм родина.

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Наразі лікарі прогнозів не дають щодо одужання їхньої багатодітної пацієнтки.

"Пацієнтка, вся її родина, її батьки, брати,сестри - всі є активні противники вакцинації. На сьогоднішній день в сім’ї є троє хворих. Жінка, яка перебуває тут, в критичному стані. Ми двічі її зреанімували, двічі повертали з того світу і зараз щохвилини, щосекунди боремося за її життя. Я не знаю чи нам це вдасться, але я чітко знаю, що цій жінці можна допомогти вакцинація. Ми маємо надіємося, що врятуємо цю маму", - каже керівниця реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги Наталія Матолінець.

Коронавірус в Україні: у Львові рятують життя жінки, що категорично відмовилась від щеплення

До слова, за минулу добу ця лікарня швидкої допомоги побила рекорд: у реанімації в критичному стані перебуває пів сотні пацієнтів. Такого там не бачили від початку пандемії. Лікарі кажуть: жоден з пацієнт реанімації нещеплений.

Як повідомлялося, за останню добу, 18 жовтня, від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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