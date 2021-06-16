Двічі стала вдовою і опинилась серед дружин терористів: історія українки, яку визволили із табору біженців в Сирії

На найвищому рівні вирішуються питання подальших звільнень українок із «Аль-Хол».

Вночі спецлітаком з Сирії привезли українку із сімома дітьми, яка кілька років пробула у сирійському таборі, де живуть зокрема родини терористів ІДІЛ. Кримська татарка разом із чоловіком 6 років тому поїхали до Туреччини на заробітки, згодом опинилися у Сирії. Чоловіка вбили, жінка і діти потрапила в табір.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У столичному аеропорту «Жуляни» о другій годині ночі був натовп людей: високопосадовці та журналісти. Тут з-поміж рейсових літаків сьогодні сідає особливий борт. На облавку Боїнга українка Аміна і семеро її дітей, які кілька років жили у таборі, поруч із родинами бойовиків ІДІЛу. «Дякую дуже всім, що нас повернули на рідну Україну», - каже жінка.

Спершу вона обіймається зі своєю тіткою, яка останні роки добивалася її звільнення. Фатіма торік восени розповідала, що її племінниця, кримська татарка Аміна разом із чоловіком поїхала у 2014 на заробітки до Туреччини. Згодом забрали дітей. Далі, розповідала жінка, родина опинились на кордоні з Сирією. «Наш зять висловив свою думку і його вбили. Вона залишилась вдовою і потрапила до табору вдів», - розповідає тітка звільненої.

Аміна знову вийшла заміж, із чоловіком намагались втекти із Сирії, але тоді, каже її тітка, і другого чоловіка вбили. Згодом Аміна опинилася у таборі для біженців «Аль-Хол». Півтора року тому ТСН показувала, як в закритому сирійському таборі живуть родини терористів ІДІЛ. Серед них і десятки українок з дітьми.

Кожна потрапила туди за різних обставин, але чи не усі бажали повернутися із неволі додому, до України. За рік дипломати і спецслужби звільнили перших двох жінок із дітьми.

Новини України: українку з дітьми, яка була в таборі ІДІЛ, повернули додому

«Дві наші громадянки адаптуються в нових умовах, пошук роботи відбувається», - пояснює заступниця міністра закордонних справ України.

Щойно звільнена Аміна на будь-які запитання воліє не відповідати. Каже - втомилася.

«Планували привезти більше громадян, але, на жаль, бувають нюанси проведення операцій. Наступного разу буде краще», - зазначає заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

Коли буде наступне звільнення українок і їхніх дітей, які досі перебувають у таборах, поки даних про терміни і кількість не розголошують. «Я думаю, що якби всі деталі спецоперації розповідали заздалегідь - у нас би нічого не було. Плануємо, ми своїх не кидаєм», - пояснив міністр оборони України Андрій Таран.

На звільнену жінку і її дітей чекає медичне обстеження, відновлення документів та соціалізація в Україні після кількох років перебування у таборі.

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