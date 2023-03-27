Двірнику-художнику із Києва, якого прославила соціальна мережа, вже пропонують робити виставку у Польщі

А ще двірник-художник вже отримав пропозицію від одного київського музею.

Київський комунальник зважився виставити свої полотна на огляд жителів двору, який він же й прибирає. 72-річний Леонід Бурковський навіть не уявляв, що лише одна світлина в соцмережах змінить його життя, йдеться в ТСН.

Двірником Леонід Бурковський працює вже 14 років, але має хобі і лише зараз наважився виставити картини на своїй підсобці. Люди сфотографували, розмістили у соцмережах і це принесло славу. “Я думав, що воно буде помітно, але щоб такий вибух…”, - каже чоловік.

Малювати він почав 25 років тому, хоча цьому і не вчився, раніше навіть мав персональні виставки, та на них потрібні фінанси. Зробити виставку просто неба його надихнув фільм про історію світового успіху вуличного художника Бенксі.

Абстракціонізм чи авангардизм - так визначає свій стиль Леонід. Колеги по цеху, кажуть, бачили, як Леонід Іванович і в дворі малює і дома малює. “Останній час я так працюю над пейзажем”, - каже художник.

Те, що Леонід наважився на свій вернісаж на смітнику вже принесло результати. “Тобі візитка, дівчата приходили в суботу. Дівчата хочуть робити тобі виставку у Польщі”, - передають візитку місцеві мешканці.

А ще двірник-художник вже отримав пропозицію від одного київського музею. Свої картини, намальовані олійними фарбами, поки продавати не збирається, хоче побільше їх виставляти. “Моя мета не збагачення, а стати знаною людиною”, - запевняє Леонід Іванович.

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