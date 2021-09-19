Двоголові вибори: як Росія видає паспорти жителям Донбасу та чим це обернеться для України й світу

Двоголові вибори: як Росія видає паспорти жителям Донбасу та чим це обернеться для України й світу

У РФ відбуваються вибори до Держдуми, в яких вперше беруть участь мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей.

"Бери паспорт і голосуй - інакше голод і війна!", – такими аргументами російські куратори підштовхують українських громадян обирати цими днями кремлівську владу. Мешканців ОРДЛО масово везуть у Ростовську область. У кого немає російських паспортів - видають просто там. За "правильне голосування" - дякують шампанським. І ось так безцеремонно, на очах всього світу відбувається реальна анексія Донбасу.

Про це 19 вересня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Верховна Рада закликала вже міжнародну спільноту не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованій території Криму і примусове залучення до голосування мешканців ОРДЛО. Лишається запитання: чи проковтне цю відверту демонстрацію західний світ? І чи готові європейці тиснути руку ватажкам бойовиків - убивцям українців, якщо путінська "Єдина Росія" приведе їх у свою Думу, а згодом - і в Раду Європи, наприклад?

Люди, які й надалі отримують виплати за українськими паспортами, їдуть обирати владу агресора. І пояснюють своє рішення прямо: "Мы станем частью российской державы великой", "Потому что мы надеемся, что вступим в Российскую Федерацию".

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Іще з ночі в окупованому Донецьку автобуси набивають людьми і направляють до російського кордону. Обирати парламент країни, яка принесла війну в їхній дім.

"Зараз, коли Росія встановила ефективний окупаційний контроль, вже не важливо, ти за Росію чи за Україну. Ти будеш діяти так, як того вимагає окупаційна адміністрація. Росія поставила ультиматум: або ви йдете на умови, які поставимо ми, або, без російських дотацій, просто помрете з голоду", - говорить активіст Денис Бігунов.

Страх перед голодом та війною - найефективніша пропаганда. Саме страх підштовхує людей сідати в автобуси та робити потрібний Кремлю вибір. Тому страх має бути більшим, а стрілянина - гучнішою.

Бойовики відчувають безкарність, розставляючи артилерійські батареї серед житлової забудови. Але це частина передвиборчих технологій. Спровокувати українців на вогонь у відповідь, щоби влучило по мирних мешканцях. А потім казати їм, мовляв, вас обстрілює Україна, тож голосуйте за Росію. За "Єдину Росію".

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Окупанти обирають беззахисні цілі, щоби виникло бажання помститися. Ударний безпілотник бойовиків скинув смертельний вантаж у глибокий тил - на місто Щастя. Уперше за п’ять років. Мінами засипали прикордонників, які не ведуть бойові дії. Не зважали й на цивільних.

Осколок дістав у ногу голова військово-цивільної адміністрації м. Щастя Олександр Дунець.

"Влучило в стегно. Якраз сантиметр до артерії залишився", - говорить Олександр Дунець.

Російські найманці обстріляли транспорт "білих шоломів", спостерігачів Спільного центру з контролю та координації. Це той самий орган, який координує режим припинення вогню.

Секретний канал керування виборами Росія назвала на честь шифрувальної системи нацистів

Підпалюючи Донбас, Росія знову демонструє світу безкарність - військову і політичну. У Ростовській області, вздовж кордону, який не контролює Україна, відкриті спеціальні виборчі дільниці для жителів окупованих територій. Туди їх везуть спецпотягами та організованими автобусними колонами. Уся транспортна мережа так званих "республік" сьогодні працює винятково на те, щоби доправити людей до скриньок із двоголовим птахом. Й українські громадяни перетворилися на ніким неконрольований ресурс Кремля. Навіть російськими спостерігачами. А люди, які йдуть по українські пенсії, не приховують, що голосують за іншу державу.

У ТСН.Тижня є документи, які свідчать - на окупованих територіях створена ефективна примусова система, яка, як більярдну кулю в лузу, заганяє людей на виборчі ділянки - брати участь у незаконному голосуванні.

Українська контррозвідка викрила прямий канал, через який Москва керує організацією виборів на окупованих територіях. Показова, але кремлівська схема має таку саму назву, як сумнозвісна гітлерівська шифрувальна машина.

"Ті вказівки з Російської Федерації йдуть, вони використовують закритий канал, який вони називають "Енігма". Це IP-канал, і вказівки з організації виборів з примусу населення йдуть цим самим каналом", - говорить офіцер контррозвідки СБУ "Олекса".

Попри те, що всі ці технології відомі колективному Заходу, про невизнання результатів виборів цивілізований світ - ані пари з вуст.

Те, що відбувається на території так званих "республік", це дуже серйозний сигнал Путіна. Це його виклик. Путіну важливо сказати, що він нічого не боїться. Саме тому донецько-луганські вибори проводяться так відкрито. Якщо ви визнаєте ці вибори, значить, ви визнаєте, що вони відбулися на території, яка є територією України. Якщо не визнаєте, то ви йдете на конфлікт з Путіним. Він кидає виклик Заходу, тому що він переконаний, він і в цьому випадку виявиться переможцем", - каже російський журналіст Костянтин Еггерт.

На всій окупованій території створені інфоцентри, де людям пояснюють, як і за кого треба голосувати.

Гібридна армія Путіна на Донбасі - головний резерв голосів за путінську владу.

Колишній бойовик "танкового батальйону "Дизель" Артем Костенко донедавна носив російський однострій. Кілька днів тому танкіст бойовиків перейшов лінію фронту і потрапив до українських військових.

"Всі військові вже з російськими паспортами. Дають тобі паспорт з ім'ям і прізвищем Російської Федерації, а прописки там жодної немає… Той, у кого цей паспорт, – просто бомж на території Росії", - говорить Артем Костенко.

Кожен голос власника російського паспорта на окупованих територіях - це легалізація анексії української землі. Але на цьому боці лінії фронту готові пробачити людям сьогоднішній фейковий вибір.

"Ми не втратили їх. Вони повернуться до нас. Ми нікого не змушуємо. Вони самі це зрозуміють і до нас повернуться", - каже військовослужбовець ЗСУ "Захар".

Та якщо Захід і надалі мовчатиме, невдовзі європейским парламентаріям доведеться тиснути руку своїм свіжообраним російським колегам, учорашнім бойовикам, таким, як Захар Прилєпін чи Олександр Бородай, - незважаючи на їхнє криваве минуле та задокументовані військові злочини.

Автори: Андрій Цаплієнко, Роман Цимбалюк

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