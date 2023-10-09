Двоє маленьких дітей згоріли заживо: подробиці трагедії у Вінницькій області (фото, відео)

У селі Верхівка Вінницької області напередодні спалахнула пожежа, в якій загинуло двоє дітей, ще чотирьох вдалось врятувати. Трагедія сталась, коли багатодітна матір копала картоплю.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Валерія Кузнєцова.

Дітей врятував сусід багатодітної родини

У селі Верхівка вогонь знищив ущент квартиру, де жила багатодітна родина. Те, що горить сусідський двоповерховий будинок, першим побачив Андрій.

"Я почув спочатку крики дитячі, а потім виглянув - побачив дим з цього вікна", - каже Андрій Хрітанков.

Чоловік схопив драбину і побіг до палаючого будинку. Там розташовано чотири квартири, але заселена була лише одна, де жила багатодітна родина.

"Прибіг з драбиною, поставив до балкону. Тут двоє дітей було старших, я їх зняв, а потім зайшов, там ще був дворічний він сидів на підлозі", - каже Андрій.

Андрій Хрітанков

Трагедія могла статись через пустощі з вогнем

Кімната в іншому кінці квартири була повністю охоплена вогнем, туди чоловік потрапити не зміг. Там спали двоє братиків. Тіла хлопчиків згодом дістали рятувальники. Загинуло 6-місячне немовля та 3-річний Ігор.

Як з'ясувалось згодом, дітей мати ненадовго залишила самих, аби піти накопати зі старшим сином картоплі. Коли прибігла - в оселі вже вирувало полум'я.

Наслідки пожежі

"Ймовірна причина виникнення пожежі, це дитячі пустощі з вогнем. Судячи з усього, дитина бавилася саме у цій кімнаті, бо вона вигоріла ущент, нічого не залишилося від меблів, дитячих ліжечок", - каже речниця ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська.

Що відомо про багатодітну матір

39-річна багатодітна матір оселилась у Верхівці минулого року. Віднедавна стояла на обліку у соцслужбі.

"Були у нас до неї претензії, продукти нехай є, але не такі, як це потрібно дітям, щоб було повноцінно. В приміщенні брудно, не випрано, а останнім часом в них пропала вода. Вона їх не купала, не доглядала як потрібно", - каже керівниця Служби у справах дітей Копайгородської селищної ради Катерина Костюк.

Катерина Костюк

"Вона отримувала більше 20 тисяч на дітей, в них з'явилися гроші і легше стало, але дуже її підкосило, що її співмешканець її залишив, місяців два тому і вона можна сказати - втратила цікавість до життя", - каже очільниця Копайгородської селищної ради Людмила Кушнір.

У поліції відкрили кримінальне провадження

Нині врятовані діти у районній лікарні. В них немає опіків, лише стрес та переляк, кажуть медики. У поліції по факту пожежі відкрили провадження. Кваліфікація - нещасний випадок.

"По даному факту слідство розпочало кримінальне провадження за ст. 274. Це - порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Наразі триває слідство", - каже начальник сектору кримінальної поліції Віктор Гончар.

Квартира родини більше не придатна для життя, тож соцслужби шукатимуть матері з чотирма дітьми прихисток.

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Нагадаємо, у Полтавській області під час пожежі загинула 2-річна дитина. Сталося це в одному із сіл Лубенського району.

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