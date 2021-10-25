Двоє поліцейських приїхали до Києва на сесію і врятували дитину, що впала в озеро

Двоє поліцейських приїхали до Києва на сесію і врятували дитину, що впала в озеро

За словами копів, дівчинку врятувало те, шо вона була у куртці і в памперсі.

Двоє поліцейських з Івано-Франківщини врятували маленьку дитину, яка впала в озеро. Сталося все в столичному парку, де копи гуляли в свій неробочий час. Кажуть - випадково побачили у воді дитячу куртку, розгледіли, що там є дитина, і кинулись у воду.

Про те, як це було - 25 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Поліцейські з Івано-Франківщини Ігор та Володимир нещодавно приїхали у столицю на сесію до Академії, а ввечері того дня вирішили пройтися парком "Перемога".

Розповідають, що прогулюючись після навчання, зупинилися біля містка зробити декілька фотографій, але побачили, що в воді - дитина.

Тоді поліцейський управління охорони Ігор побіг до водойми - дорогою скидав верхній одяг. Володимир, який працює у ювенальній поліції - якраз із дітьми, допомагав колезі із берега.

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За однією із версій, дитина потягнулася до качки, яких в озері дуже багато, але не втрималася на березі і шубовхнулася у воду.

Ігор каже- думав, що озеро неглибоке, але дна у воді не відчув. У той час дитину відносило течією.

"Її врятувало те, шо вона була у куртці і в памперсі. Повітря, яке потрапило під капюшон, тримало дівчинку на плаву", - пояснює поліцейський.

Ігор схопив дівчинку і почав тягнути до берега. Там вже передав дитину колезі. Це усе на мобільні фільмували перехожі, які збіглись на крики.

Новини України: поліцейські врятували маленьку дитину, яка впала в озеро

Вже на березі поліцейські почали знімати з урятованої дитини мокрий одяг. Батьків у перші хвилини серед юрби глядачів, твердять, не було.

Говорять, що мати підійшла за декілька хвилин.

Поліцейські передали дитину її рідним, і самі побігли перевдягатися аби не захворіти. Наранок, кажуть, прокинулися відомими.

На початку листопада поліцейські повернуться додому, але до того вже домовилися із батьками дитини і самою урятованою Софійкою зустрітися на чай, а разом із тим і провести профілактичну бесіду.

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