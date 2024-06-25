Двоє школярів з Луцька перемогли на Всесвітній олімпіаді геніїв у США: вони винайшли унікального робота

У США учні розповідали також і про Україну.

Двоє випускників з Луцька здобули золото на Всесвітній олімпіаді геніїв. Одинадцятикласники Юліан Головчук та Дмитро Назарук перемогли у міжнародному конкурсі екологічних проєктів серед школярів. У сфері робототехніки, яку представляли хлопці, загалом змагались понад сорок команд. Сама олімпіада стартувала у Сполучених Штатах Америки.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич.

Юліан та Дмитро — випускники луцького ліцею. Свого робота змайстрували з деталей звичайного дитячого конструктора. Ретельно обміркували кожну деталь і функцію робота. Саме цей луцький робот узяв золото на найпрестижнішому конкурсі проєктів екологічного спрямування у Нью-Йорку — GENIUS Olympiad. От уже 13 років поспіль там збирають талановитих школярів з усього світу і обирають переможців у кількох номінаціях — від мистецтва до програмування.

Юліан та Дмитро стали кращими у сфері роботехніки. Їхній шлях до цього був непростим. Спершу — перемога на обласному конкурсі, далі — на всеукраїнському. Над роботом одинадцятикласники працювали пів року, щоразу його удосконалюючи. Останні зміни внесли напередодні вирішального виступу.

Юліан та Дмитро

"Ми були змушені вночі доклеювати гарячим клеєм на нашу клешню додаткові елементи", — згадують вони.

За легендою змагань, роботи мали взяти воду з океану на аналіз, врятувати тварин та прибрати сміття на узбережжі.

"Він може розвертатися на місці. І це дуже допомагає, адже нам не потрібно, щоб сміття розліталося", — каже Дмитро Назарук.

Перевагами свого робота Юліан та Дмитро називають довгу висувну стрілу та клешню.

"Це була найбільша клешня з усіх представлених там. Один суддя, коли ми в клешню взяли два м’ячі, він дуже здивувався", — каже Юліан Головчук.

Але насправді до Штатів школярі їхали не лише за перемогою у конкурсі. У перервах між виступами іншим учасникам — а вони з'їхались з 70 країн — намагались якомога більше розповісти про Україну.

"Вони розказували, що таке Буча, чому це відбулося, наскільки це важливо для нас. Вони розказували, що Україна – це щось велике", — каже вчитель інформатики Луцького ліцею №9 Андрій Роговський.

Свій робот юні винахідники планують ще удосконалити. Певні — якщо за його прототипом виготовити металеву модель, сфера її застосування буде дуже широкою.

Винахід хлопців

"Для розмінування, для розбирання завалів, також для прибирання, для потрапляння до важкодоступних місць", — каже Юліан Головчук.

Поки ж у планах хлопців — вступ до омріяного вишу. Обидвоє сподіваються стати студентами Київської політехніки.

Нагадаємо, в Україні 17-річна науковиця разом з викладачами винайшли унікальний матеріал для ЗСУ.

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