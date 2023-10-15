"Двоє тягнули сестру за руки, один – за волосся": нові подробиці скандалу в одеському військоматі, де доньки "захищали" батька

Стали відомі нові подробиці гучного скандалу в одному з районних одеських військоматів. Нагадаємо, днями в соцмережах з’явилось відео, на якому одна з доньок 47-річного мобілізованого жбурляє стілець в приміщенні військомата, обурюючись діями військовослужбовців по відношенню до її батька, який нещодавно переніс операцію.

ТСН.ua розшукав одну з доньок цього чоловіка та поспілкувався з нею. Дівчину звати Ангеліна Кравченко, вона разом з сестрою приїхала до військоматут щойдно дізнавшись, що туди доставили її батька, після того, як його зняли з рейсового автобуса на Одещині.

"В той день мій батько їхав на похорон бабусі. На блокпосту автобус, в якому він їхав, зупинили. Всіх чоловіків вивели та заштовхали в бусик, після чого відвезли батька до військомату та забрали у нього телефон, – розповідає Англеліна Кравченко. – Протягом години вийшло так, що батько пройшов медкомісію, його визнали придатним. О 13.30 того дня батько набрав нас та повідомив, що йому вже віддали телефон, після того, як він підписав всі папери".

Жінка в військоматі Одеси захищає батька стільцем

До цього Ангеліна додала: "Коли ми з сестрою приїхали до військомату, вона звернулась з вимогою пояснити, як так сталось, що батька, який переніс операцію, медкомісія за годину визнала придатним, після чого його закріпили за військовою частиною штурмовиків".

Ангеліна каже, що все, що відбувалось у ТЦК, вона знімала на відео. Крім того, за її словами, в якийсь момент "представник військомату схопив батька за горло та додав, що таким чином вчить спілкуватись з тими, хто є старшим за званням".

"Я вийшла у двір, щоб викликати по телефону поліцію. Через мить побачила, як під воротами військомата без свідомості лежить моя сестра. Як з’ясувалось, її винесли з приміщення військомата. Двоє – за руки, двоє – за ноги, один – за волосся. Сестра вдарилась головою та втратила свідомість. Потім приїхала швидка. Ми написали заяву до поліції. Буду вимагати, щоб батька відпустили, щоб все це розслідувалось", – резюмувала Ангеліна Кравченко.

В поліції Одеської області офіційно підтвердили, що одна з доньок цього чоловіка дійсно звернулась до поліції із заявою про нанесення тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці перевіряють всі обставини події. Крім цього, в поліції додають, що за словами представників ТЦК, одна з жінок, які приїхали до свого батька, поводила себе вкрай агресивно у приміщенні ТЦК, нецензурно висловлювалась та жбурнула стілець.

У ТЦК звинувачення назвали вигадкою

В Одеському обласному ТЦК, якому підпорядковані всі військомати регіону, на звинувачення з боку цієї жінки відповіли однозначно та категорично.

"Її інформація не відповідає дійсності. Ймовірно, з її боку зроблені такі заяви для того, щоб підняти хайп. Її сестрі представники ТЦК не наносили жодних тілесних ушкоджень. Жінка, яка розповіла про тілесні ушкодження, мабуть, актриса", – розповіли нам джерела в Одеському обласному ТЦК та для отримання більш детальної відповіді запропонували надіслати інформаційний запит.

ТСН.ua відправив інформаційний запит на адресу оперативного командування "Південь" для з’ясування всіх обставин конфлікту у ТЦК.

Раніше повідомлялось, що на Черкащині батько трьох дітей отримав повістку і відмовився від мобілізації.

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