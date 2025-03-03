Чеченці здали позиції РФ та перейшли на бік України: що відомо про унікальну спецоперацію

Чеченці розповідають, що ненавидять Росію та не хочуть воювати за державу-агресорку.
Військова контррозвідка, СБУ, Сили оборони та Добровольчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура провели унікальну спецоперацію. Таким чином двоє військових з Чечні перейшли на бік України та передали розвідані.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Родіонової.
Сейфуллах Алсултанов - російський військовий, який перейшов на бік України.
"Росіянин - це ненависна мені людина, несправедлива, брехлива, підла, брудний немитий росіянин
І ця ненависть продовжується століттями. Поки існує Росія - зло непереможне", - каже він.
Щоб перемогти це зло він надав СБУ інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, час та маршрути наступу росіян й не тільки. Це було частиною спільної операції служби безпеки та підрозділів ЗСУ на передовій.
Стрілець штурмового взводу 242 гвардійської роти штурмовик давно прийняв рішення - перейти на бік України.
"План був у мене - підписати контракт і за першої нагоди перейти на бік України, щоб воювати проти русні, які вбивають, убивали моїх братів", - каже він.
Ще один учасник операції - 45-річний Абдула Маліков, теж чеченець.
"Це не наша війна. Росіяни розпочали цю війну в Україні", - каже він.
Вдома у Чечні у відділок поліції обманом його заманив дільничний.
"Тримали в підвалі били та струмом катували. Хотіли, щоб я контракт підписав. Били до втрати свідомості й знову кидали в підвал", - каже Абдула.
Катуваннями з нього вибили підпис й відправили на окуповану Луганщину. Там він вирішив перейти на бік України. Контакт встановили спочатку з чеченським батальйоном , потім - військовою контррозвідкою. Здолати 1,5 кілометри всипаного мінами поля допомогли оперативники та українські дрони.
Сейфулах теж вийшов на наших контррозвідників через чат-бот Добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Його бійці здебільшого чеченці і вони вже 10 років воюють на боці України. За командою російського командира Сейфулах пішов у штурм з росіянами й почав подвійну гру. Ціль якої - перейти на бік ЗСУ, не отримавши кулю від російських солдатів.Операція була ризикованою. Адже в будь-який момент втікача могли викрити.
Обидвох успішно перевели на наш бік. Потім були численні перевірки, детектор брехні. Аби пересвідчитися ,що власноруч не привели собі в тил ворожих агентів.
Алгоритм для російських військових наступний: написати в чатбот батальйону імені шейха Мансура, пройти перевірку, виконати завдання контррозвідника СБУ й дотримуючись вказівок безпечно перейти на підконтрольну Україні територію по суті на поруки чеченського батальйону.
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