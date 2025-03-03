Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чеченці здали позиції РФ та перейшли на бік України: що відомо про унікальну спецоперацію

Дата публікації
Перегляди
610
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Чеченці здали позиції РФ та перейшли на бік України: що відомо про унікальну спецоперацію

Війна в Україні

Чеченці розповідають, що ненавидять Росію та не хочуть воювати за державу-агресорку.

Військова контррозвідка, СБУ, Сили оборони та Добровольчий чеченський батальйон імені Шейха Мансура провели унікальну спецоперацію. Таким чином двоє військових з Чечні перейшли на бік України та передали розвідані.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Родіонової.

Сейфуллах Алсултанов - російський військовий, який перейшов на бік України. 

"Росіянин - це ненависна мені людина, несправедлива, брехлива, підла, брудний немитий росіянин
І ця ненависть продовжується століттями. Поки існує Росія - зло непереможне", - каже він. 

Сейфуллах Алсултанов / ©
Сейфуллах Алсултанов

Щоб перемогти це зло він надав СБУ інформацію про ворожі позиції, кількість штурмовиків, час та маршрути наступу росіян й не тільки. Це було частиною спільної операції служби безпеки та підрозділів ЗСУ на передовій.

Стрілець штурмового взводу 242 гвардійської роти штурмовик давно прийняв рішення - перейти на бік України.

"План був у мене  - підписати контракт і за першої нагоди перейти на бік України, щоб воювати проти русні, які вбивають, убивали моїх братів", - каже він. 

Ще один учасник операції - 45-річний Абдула Маліков, теж чеченець.  

"Це не наша війна. Росіяни розпочали цю війну в Україні", - каже він. 

Вдома у Чечні у відділок поліції обманом його заманив дільничний.

"Тримали в підвалі били та струмом катували. Хотіли, щоб я контракт підписав. Били до втрати свідомості й знову кидали в підвал", - каже Абдула. 

Військовий, який перейшов на бік України / ©
Військовий, який перейшов на бік України

Катуваннями з нього вибили підпис й відправили на окуповану Луганщину. Там він вирішив перейти на бік України. Контакт встановили спочатку з чеченським батальйоном , потім - військовою контррозвідкою. Здолати 1,5 кілометри всипаного мінами поля допомогли оперативники та українські дрони.  

Сейфулах теж вийшов на наших контррозвідників через чат-бот Добровольчого батальйону ім. Шейха Мансура. Його бійці здебільшого чеченці і вони вже 10 років воюють на боці України. За командою  російського командира Сейфулах  пішов у штурм з росіянами й почав подвійну гру. Ціль якої - перейти на бік ЗСУ,  не отримавши кулю від російських солдатів.Операція була ризикованою. Адже в будь-який  момент втікача могли викрити.

Обидвох  успішно перевели на наш бік. Потім були численні перевірки,  детектор брехні. Аби пересвідчитися ,що  власноруч не привели собі в тил ворожих агентів.

Ексклюзив! Така кровна помста! Чеченці здали всі позиції росіян і перейшли на бік ЗСУ!

Ексклюзив! Така кровна помста! Чеченці здали всі позиції росіян і перейшли на бік ЗСУ!

Алгоритм для російських військових  наступний: написати в чатбот батальйону імені шейха Мансура, пройти перевірку, виконати завдання  контррозвідника СБУ й дотримуючись  вказівок безпечно перейти на підконтрольну Україні територію по суті на поруки чеченського батальйону.

Повʼязані теми:

Наступна публікація