Двоє загиблих, інші дивом вижили: як люди у селі на Запоріжжі рятувались від снарядів Росії

Російська терористична армія напередодні обстріляла село Біленьке Запорізької області. Окупанти зі ствольної артилерії били по житлових будинках, три приміщення майже вщент зруйновані. На місці трагедії загинуло двоє людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Кіри Овес.

Жителька села Біленьке Валентина розповідає, що росіяни знищили пів її будинку. Родина жінки тільки встигла поснідати, як подружжя почуло "свист" снарядів. Каже, їх із чоловіком не зачепило дивом, оскільки вони встигли вибігти з приміщень.

Жителька села Біленьке Валентина на руїнах свого будинку

Проте пощастило не всім: 71-річний родич Валентини загинув. Його будинок окупанти знищили, а тіло чоловіка знайшли під завалами. Загинула в своєму будинку і ще одна 46-річна жителька села. Двоє людей - отримали поранення. Ледь оговтавшись господарі почали розгрібати уламки і виносити вцілілі речі за зруйнованих будівель

В одне із обійсть "прилетіло" двічі – на город і в саму хату. Родина Новікових відпочивала з маленькою дитиною у своїй спальні, а їхній друг Владислав гостював у сусідній кімнаті. Прокинувся, коли на голову посипалися уламки даху.

"Відчуття таке, що нібито вижив завдяки везінню", - каже Владислав Залеський.

Отямившись ще довго боялися вийти з хати, бо росіяни продовжували бити по селу. Люди кажуть, що їх атака дуже налякала.

Через ворожу агресію пошкоджено газопровід, ще пів села залишилось без світла. Після того, як вибухи замовкли, комунальники взялися лагодити електромережі та допомагати людям закривати дірки у вікнах.

Мешканці зруйнованих будинків тепер намагаються вирішувати, де жити далі та на які гроші відновлювати пошкоджене. Допомогти з ремонтом пообіцяла місцева влада.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: З артилерії по житлових будинках: наслідки ворожої атаки по Запоріжжю

Нагадаємо, як ЗСУ тримають оборону у Серебрянському лісі на Луганщині.

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