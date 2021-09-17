"Дякую, що я можу відчути себе здоровою": перша доросла пацієнтка після неродинної ТКМ готується до виписки

"Дякую, що я можу відчути себе здоровою": перша доросла пацієнтка після неродинної ТКМ готується до виписки

Далі у дівчини ще 100 днів продовження інтенсивного лікування.

В Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора дорослій людині. Операцію зробили 18-річній Еліні Торопенко в Черкаському обласному онкодиспансері. Два роки дівчина боролася з гострим лейкозом.

Про це йдеться в в сюжети кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун.

Під оплески медичного персоналу, вперше за кілька місяців, Еліна виходить з палати та міцно обіймає маму. До того, що вона перша в Україні доросла пацієнтка, якій трансплантували кістковий мозок від неродинного донора ще звикає. «Дякую, що я можу виписатись з лікарні і відчути себе здоровою людиною, я дуже довго до цього йшла», - каже Еліна.

З 16 вона боролась з гострим лейкозом. Його виявила після звичайної ангіни. Спочатку вона лікувалась у дитячому «Охматдиті». «Я сім місяців лежала на активній хіміотерапії, потім довго була на підтримуючій хіміотерапії», - пригадує дівчина.

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А коли їй виповнилось 18, стався рецидив, і вона опинилась в Черкаській лікарні, де чекала рятівної трансплантації. «Почуваю себе нормально, могло бути і гірше, вона абсолютно не болюча», - ділиться враженнями дівчина.

Донора знайшли в Німеччині, це 23-річний хлопець. Уже минуло 29 днів після, проте найважче кажуть лікарі - попереду. «Вона добре себе почуває, але попереду ще тривала робота. До ста днів нам треба ще спостерігатися, приймати препарати і бути дуже уважними», - каже завідувачка гематологічного центру Черкаського онкодиспансеру Олена Лук’янець.



«Я готова до цього, пів року - це в порівнянні з життям - маленький період і я буду рада провести його тут», - зазначає дівчина.



За кордоном ця операція коштує від ста тисяч доларів, в Україні трансплантації фінансують за рахунок пілотного проєкту МОЗу. За одну пересадку держава платить трохи більше двох мільйонів гривень.

Новини України: медики вперше пересадили неродинний кістковий мозок дорослій людині

«На наступний рік в бюджеті, який проголосував уряд є збільшення суми коштів на понад 750 мільйонів гривень на проведення трансплантації в Україні, плюс ми додатково заклали 280 мільйонів, щоб докупити лабораторне обладнання», - розповідає міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.



Проте донорів все ще треба шукати за кордоном, в українському реєстрі їх лише 5 тисяч. «Ми маємо дуже багато пацієнтів, яким не має донора у світі. 30-40% пацієнтів не можуть знайти донора, а знайти його серед своєї нації це ймовірніше. Це не страшно, донор дарує 5% своїх кровотворних клітин, який організм відновить за 2-3 тижні», - пояснює співзасновник БФ "Український реєстр донорів кісткового мозку" Роман Куць.

Тим часом Еля уже збирається додому. «Я обійму всю свою сім’ю, я дуже за ними скучила», - каже дівчина.

А коли одужає мріє стати кулінаром, відкрити свій ресторан та подорожувати. «Я б хотіла побачити світ, хоча б трохи я жодного разу не була за кордоном», - ділиться планами Еля.



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