Диякон "Свідків Єгови" отримав повістку і відмовився від мобілізації: чи покарали його

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Чоловік отримав повістку, проте не прийшов на відправлення на військову службу, мотивуючи це тим, що він є Свідком Єгови.

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На суді житель Закарпаття провину не визнав. Він заявив, що «у липні 2022 року похрестився у служителя Свідків Єгови в Україні, до того був активним членом вказаного релігійного об`єднання, на даний час є на керівній посаді». Він зазначив, що не може служити у війську через релігійні переконання, а тому відмовився від мобілізації.

Суду чоловік також надав довідку, що він «призначений 14 липня 2024 року на посаду священнослужителя — служителем (дияконом) збору».

Проте суд пояснив, що під час дії воєнного стану усі громадяни рівні та повинні виконувати свій обов’язок перед державою, а також уточнив, що у ЗСУ є посади, які не передбачають участь у бойових діях.

Жителя Закарпаття визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення воді.

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Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, батько трьох дітей отримав повістку і ухилився від мобілізації.