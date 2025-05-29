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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Чоловік відмовився від мобілізації через релігійні переконання. Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чоловіка засудили через ухилення від мобілізації

Чоловіка засудили через ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, житель Закарпаття у листопаді 2024 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що від 2008 року є Свідком Єгови, а від 2022 року — служить дияконом. Він зазначив, що просив замінити військову службу на альтернативну.

Суд проаналізував матеріали справи та наголосив, що під час воєнного стану закон не передбачає заміни військової служби на альтернативну.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації.

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