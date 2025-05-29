Диякон Свідків Єгови отримав повістку і відмовився від мобілізації: як це закінчилось

Чоловіка засудили через ухилення від мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

У Закарпатській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Рахівського районного суду Закарпатської області.

За даними суду, житель Закарпаття у листопаді 2024 року отримав повістку, проте відмовився від мобілізації через релігійні переконання.

Реклама

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що від 2008 року є Свідком Єгови, а від 2022 року — служить дияконом. Він зазначив, що просив замінити військову службу на альтернативну.

Суд проаналізував матеріали справи та наголосив, що під час воєнного стану закон не передбачає заміни військової служби на альтернативну.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, чоловіка відвезли до ТЦК, а він викликав поліцію та відмовився від мобілізації.

Реклама