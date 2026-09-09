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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Дикий скандал з ТЦК і жінкою у Львові: військкомат почав службову перевірку

Джерела у Силах оборони розкрили нові деталі інциденту з військовим ТЦК та жінкою.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Сутичка у Львові за участю працівника ТЦК та жінки

Сутичка у Львові за участю працівника ТЦК та жінки / © скриншот з відео

Львівський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку та з’ясовує всі обставини, пов’язані із відео, на якому чоловік у військовій формі застосував силу до жінки, а вона — сльозогінний газ.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив начальник групи комунікацій Львівського обласного ТЦК та СП Володимир Піняжко.

«Проводиться службова перевірка. Більше коментувати не можу», — сказав Піняжко.

Водночас джерела ТСН.ua у Силах оборони Львівщини кажуть, що жінка з газовим балончиком втрутилася у ситуацію після того, як чоловік, у якого намагалися перевірити документи, почав тікати.

Скандал з ТЦК і жінкою у Львові — що відомо

Нагадаємо, у соцмережах з’явилося відео зі Львова, де працівник ТЦК під час спроби затримати чоловіка, який тікав від перевірки документів, шарпав жінку і повалив її на землю. Жінка намагалася не впустили військового до під’їзду.

У ТЦК спершу заявили, що відео є маніпуляцією, оскільки жінка нібито спершу перешкоджала військовим і застосувала сльозогінний газ. Водночас інші кадри свідчать, що газовий балончик був використаний вже після того, як військовий застосував силу до жінки.

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