Дим вкрив небо біля Києва: що горить

Поблизу Києва спалахнула масштабна пожежа. Мешканці столичної Оболоні повідомляють, що з вікон квартир видно стовп диму, який піднімається в небо десь на лівому березі. Зазначається, що пожежа спалахнула у Вишгородському районі.

У ДСНС Київської області підтверджують, що у Вишгородському районі зафіксоване займання.

«Горить трава поблизу села Новосілки. Орієнтовна площа займання 4 гектари», — повідомили ТСН.ua у пресслужбі ДСНС Київської області.

Там додають, що на місці займання вже працюють рятувальники.

