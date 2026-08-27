Наслідки атаки на Київщині / © ТСН

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Росія масовано атакувала Київську область. Уже відомо про двох потерпілих — їм медики надали допомогу.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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«Росіяни атакували передмістя Києва. Виглядає це жахливо. Дим помітно на багато кілометрів. Ми були свідками того, як збивали дрони. Станом на зараз неможливо працювати рятувальникам, бо вони цілять у людей, які ліквідовують займання. Така логіка Росії — їм би тільки більше жертв», — наголосив кореспондент ТСН.

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Росія атакувала не лише логістичні об’єкти. Через дрони окупантів пошкоджені житлові будинки у Великій Олександрівці.

«Уламки впали на житлову забудову. Будинка не залишилось, всередині були люди», — сказав Олександр Романюк.

Наслідки атаки на Київщині / © ТСН

Одна із потерпілих розповіла, що спала і почула вибухи, її рятував батько.

«Моє ліжко було під стріною, батькове ліжко теж. Так ми і вижили», — каже потерпіла.

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