Директор підприємства отримав повістку і став "волонтером": чи уник від мобілізації

У Сумах до 3 років позбавлення волі засудили директора місцевого підприємства. Чоловік ухилявся від мобілізації та стверджував, що став волонтером і пізніше отримав бронювання, проте суддя визнав ці аргументи спробою затягнути час.

Про це йдеться у вироку Зарічного районного суду м. Суми.

Чоловік пройшов ВЛК і отримав повістку

Обвинувачений, директор одного із підприємств, стверджував, що тривалий час вважався непридатним до служби (з 2009 року). Проте реалії повномасштабної війни змінили ситуацію:

ВЛК визнала чоловіка придатним до служби. Рішення комісії він не оскаржував.

У травні 2023 року йому вручили «бойову повістку» на відправку до військової частини на 27 червня. Чоловік поставив свій підпис у розписці.

Волонтерство та «анульовані» повістки

У суді обвинувачений провину не визнав. Його захист базувався на кількох твердженнях:

Плутанина з повістками: чоловік заявив, що на блокпосту йому нібито анулювали попередню повістку і видали нову, тому він і не з’явився до ТЦК у визначений день. Волонтерство: за два тижні до відправки він вступив до благодійного фонду «Янголи добра». За словами чоловіка, представники фонду запевнили його, що «вирішать усі питання з військкоматом». Бронювання: вже під час слідства чоловік отримав офіційне бронювання від мобілізації.

Позиція суду

Суд детально проаналізував усі докази та відхилив версію захисту.

Фіктивне волонтерство: суд з’ясував, що чоловік вступив до фонду вже після отримання повістки. Ба більше, президент фонду повідомив, що обвинувачений ніяк не проявив себе як волонтер. Суд розцінив це як прямий умисел ухилитися від служби.

Бронювання після злочину: отримання статусу заброньованого після того, як людина вже не з'явилася за бойовою повісткою, не звільняє від відповідальності. Злочин вважається закінченим у момент неявки 27 червня 2023 року.

Поважні причини: закон чітко визначає перелік причин для неявки (хвороба, стихійне лихо, смерть родича). Вступ до фонду чи отримання іншої повістки до цього списку не входять.

Вирок суду

Зарічний районний суд м. Суми визнав директора підприємства винним за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Попри позитивні характеристики з роботи та наявність бронювання на майбутнє, суддя призначив реальне покарання — 3 роки позбавлення волі. Початок терміну рахуватимуть з моменту затримання засудженого.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Кам’янський районний суд Черкаської області засудив до 3 років позбавлення волі 56-річного чоловіка, який відмовився брати повістку та ухилився від мобілізації.