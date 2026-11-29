Керівництво ліцею №34 відповіло на запит ТСН.ua щодо побиття 10-річного Тимура

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ТСН.ua продовжує стежити за резонансною справою про побиття 10-річного Тимура, учня вінницького ліцею №34.

20 листопада на прохання директорки закладу, яка не захотіла спілкуватися з журналістом ТСН.ua телефоном, редакція надіслала офіційний запит із проханням прокоментувати інцидент. За тиждень ми отримали відповідь за підписом керівниці комунального закладу «Вінницький ліцей №34» Оксани Войтко.

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Забігаючи наперед, варто зазначити: на більшість прямих запитань редакції директорка відповіді не надала, обмежившись лише окремими деталями та переліком формальних заходів.

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Причини бійки та вік нападників: що відповіли в ліцеї?

ТСН.ua поцікавився, через що виникла суперечка та бійка між школярами у приміщенні закладу освіти і якого віку учні, які напали на 10-річного хлопчика.

На це запитання Оксана Войтко надала таку відповідь: «Інцидент, що стався 09 листопада 2026 року за участю здобувачів освіти, став предметом розгляду адміністрації закладу освіти».

До цього вона додає, що за фактом отримання тілесних ушкоджень 10-річним хлопчиком 10 листопада розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості), яке здійснює слідчий відділ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, процесуальне керівництво забезпечує Вінницька окружна прокуратура.

Тимур під час перебування у лікарні

«Адміністрація комунального закладу співпрацює з відповідними службами, надаючи всю необхідну інформацію», — зазначила директорка.

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Водночас вона нічого не сказала ані про те, що конфлікт розпочався у шкільній вбиральні, а згодом продовжився у коридорі, ані про вік школярів, які побили хлопчика.

Чому швидку викликали батьки, а не школа?

Також редакція запитала в очільниці закладу: «Які травми отримав 10-річний учень ліцею? Батьки стверджують, що швидку допомогу дитині викликали вони, коли прибули до навчального закладу. Чому цього не зробила адміністрація школи?»

На першу частину запитання Оксана Войтко відповіла, що станом на 26 листопада 2026 року батьки не надали до закладу довідку про стан здоров’я дитини.

А от чому швидку не викликала адміністрація — директорка так і не пояснила. Натомість вона навела хронологію звернень школи до лікарні, де перебував травмований хлопець.

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За словами керівниці ліцею, 11 листопада (на третій день після побиття — Ред.) адміністрація звернулася до Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, щоб отримати медичний висновок про стан здоров’я та характер ушкоджень учня. Наступного дня заклад отримав відмову (лист КНП «ВОДКЛ ВОР» від 12.11.2026 №01/2028).

«13 листопада адміністрація закладу спільно з класним керівником звернулися (на п’ятий день після побиття — Ред.) до матері учня з проханням дозволити відвідати дитину 14–15 листопада. Мати згоди не надала, пославшись на погане самопочуття сина», — повідомила Оксана Войтко.

Зауважимо, що, за словами мами хлопчика Анастасії Сторчак, Тимур досі почувається зле і приймає знеболювальні препарати. Тож на момент звернення адміністрації стан дитини справді міг бути важким для візитів.

17 листопада ліцей повторно звернувся до дитячої обласної лікарні з проханням підтвердити факт перебування учня на лікуванні та повідомити про стан його здоров’я. 19 листопада заклад отримав другу відмову (лист КНП «ВОДКЛ ВОР» від 19.11.2026 №01/2087).

Виписка з медичної карти Тимура

Як у ліцеї планують розв’язати конфлікт і організувати навчання?

Редакція запитала, чи проводили бесіди з дітьми, які вчинили бійку, та їхніми батьками, а також як у закладі планують владнати ситуацію, щоб постраждалий хлопчик не боявся повертатися на уроки.

«З учасниками інциденту та їхніми батьками проведено бесіди. За ініціативи адміністрації закладу, щоб забезпечити право дитини на освіту під час лікування, класний керівник запропонував можливість долучатися до занять дистанційно. Батькам також запропонували перевести дитину на індивідуальну форму навчання (педагогічний патронаж) за умови оформлення необхідних документів. 27 листопада 2026 року родині надіслали повідомлення про можливість організації подальшого навчання», — йдеться у відповіді.

Примітно, що повідомлення про педагогічний патронаж ліцей надіслав родині лише у п’ятницю, 27 листопада — одразу після заяви освітньої омбудсменки Надії Лещик про те, що навчальний заклад мав би сам ініціювати таку форму навчання для дитини.

На чиєму боці керівництво та кого покарали?

Також ми прямо запитали в адміністрації: «У Мережі пишуть, що керівництво ліцею стало на бік не постраждалої дитини, а тих, хто її побив. Чи відповідає ця теза дійсності? На чийому боці керівництво ліцею? І як планує працювати навчальний заклад, аби не допускати подібних конфліктів?».

Прямої відповіді на закиди про упередженість Оксана Войтко не дала, але перелічила заходи, вжиті після інциденту:

у приміщенні ліцею встановили додаткові камери відеоспостереження;

провели діагностику психологічного клімату в учнівському колективі;

організували години спілкування зі школярами щодо запобігання насильству та булінгу;

провели позаплановий інструктаж для педагогів і повторно опрацювали їхні посадові інструкції;

провели роз’яснювальну роботу з вчителями щодо посилення контролю за безпекою учнів і своєчасного реагування на загрози.

«За результатами розгляду обставин події та встановлення окремих недоліків у виконанні посадових обов’язків до відповідних працівників закладу застосовано заходи дисциплінарної відповідальності в установленому законодавством порядку», — підсумувала директорка вінницького ліцею №34.

Які саме «заходи дисциплінарної відповідальності» і до кого вони були застосовані — директорка не уточнює. Але запевняє, що адміністрація вживає заходів, спрямованих на забезпечення безпечного освітнього середовища, захист прав та законних інтересів здобувачів освіти, а також недопущення подібних випадків у майбутньому.

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