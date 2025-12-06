“Дитина народилась вагою 480 грамів”: як у Львові врятували крихітну Анну-Марію, Дмитрика і хто допоміг

Реклама

У відділенні інтенсивної терапії новонароджених Університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького рятують маленьких пацієнтів, створюючи справжні дива.

Історії дітей, яких врятували медики у Львові

І про ці дива, як ніхто, знає пані Галина, мама крихітки на ім’я Анна-Марія.

«Наша дівчинка народилася на 28-му тижні вагітності. Сюди ми потрапили із критичною вагою, але день за днем, маленькими кроками, почали набирати вагу», — розповідає Галина.

Поступово стан дівчинки покращився, і зміни були очевидні: маленьке тіло ставало сильнішим. Однак, як зізнається мати, перші кроки догляду за донечкою були зовсім непростими. Допомога медперсоналу та сучасне обладнання дозволили підтримати дитину й батьків у цей важливий період.

«Я не вміла нічого робити. Кажу по-правді, це моя перша дитина. Не знала, як до неї доторкнутися, як їй правильно поміняти памперс. Персонал все показав, пояснив. Також зараз доня харчується через зонд. Лікарі показали, як його відкрити, як правильно поставити шприц, що як, все по черзі пояснили», — каже Галина.

І таких історій тут безліч — кожна дитина має свій шлях, а батьки знаходять сили там, де раніше це здавалося неможливим. Мама маленького Дмитрика, Наталя, розповідає, що її син народився на 39-му тижні з непростим діагнозом.

«У нього була гіпоксія, тобто недостатньо кисню. І тут за ним спостерігають. Це дуже важка безцінна праця. Тому що вони не тільки демонструють свій професіоналізм, як лікарі, так і медсестри. Вони завжди з любов’ю, із теплим словом до діток. І розмовляють з ними. Дітки ж такі маленькі, такі крихітні. Їм необхідно це тепло», — ділиться Наталя.

Дмитрик поступово йде на поправку, і лікарі вже помітили перші позитивні зміни. Проте його шлях до повного одужання ще триває.

«Кілька днів тому йому вже краще стало, є позитивні зміни, але все ж наше випробування ще не закінчилось тут, у цій лікарні, у цьому відділенні, проте ми з терпеливістю будемо його очікувати», — додає Наталя.

Унікальні випадки у лікарні

Історії Галини чи Наталі — далеко не поодинокі. У цьому відділенні кожен малюк проходить свою непросту дорогу до одужання, а за кожним успіхом стоїть команда лікарів, медсестер і сучасне обладнання. Відділення інтенсивної терапії новонароджених університетської лікарні у Львові існує понад 40 років, і за цей час через нього пройшли десятки тисяч дітей. Серед них траплялися й унікальні випадки.

«Найменшій пацієнтці, життя якої нам вдалося зберегти, якісне життя, це була дівчинка вагою 480 грамів при народженні. Термін гестації — на 22 тижні вона народилася. На сьогоднішній день вже декілька років їй, вона ходить, абсолютно свідома дитинка. Звичайно, що потрібна була її реабілітація, яка триває на сьогоднішній день, але ми вважаємо це великим успіхом для себе», — каже Зоряна Салабай, заввідділення інтенсивного і постінтенсивного лікування новонароджених.

Робота у відділенні інтенсивної терапії новонароджених — це постійні виклики. Кожна хвилина важлива, адже від своєчасності та точності дій лікарів залежить життя і майбутнє маленьких пацієнтів. Необхідно не лише врятувати дитину, а й забезпечити її здоров’я у майбутньому.

«Найбільший виклик — щоб весь процес лікувальний був ефективний. Це найбільший виклик. Що стоїть на тому шляху, які менші виклики, що створюють загальну якусь картину. Найважливіше, звичайно, не лише врятувати життя, важливіше, щоб дитинка залишалася здоровою у майбутньому і тішила своїх батьків. Тому викликів, насправді, є дуже багато», — підкреслює Зоряна Салабай, заввідділення інтенсивного і постінтенсивного лікування новонароджених.

Благодійна програма від Райффайзен Банку

Критично важливо, щоб лікарі могли вчасно реагувати на кожен стан немовляти. Саме для цього у 2024 році Райффайзен Банк заснував благодійну програму «Дитячий прихисток», і у цьому місці з’явилися два нові прилади.

Пульсоксиметр — показує рівень насичення крові киснем і рівень частоти серцевих скорочень. Це є основні життєві показники разом із диханням, і вони, власне, повинні моніторуватися постійно.

Ці прилади працюють постійно, поки малюк ще не в змозі самостійно дихати. Вони слідкують за найважливішими функціями дитячого організму і допомагають лікарям бути на крок попереду.

«Ми дякуємо Райффайзен Банку, який відгукнувся на наше прохання, і було придбано два пульсоксиметри. Це монітори, що забезпечують слідкування за рівнем насичення крові киснем і серцебиттям пацієнта. І це абсолютно необхідне обладнання, яке має бути біля кожного пацієнта, який перебуває в інтенсивній терапії. Тим паче, воно важливе для таких маленьких діток», — каже Зоряна Салабай, заввідділення інтенсивного і постінтенсивного лікування новонароджених.

До слова, програма «Дитячий прихисток» надає дитячим лікарням, школам і садочкам та іншим соціальним установам, що опікуються дітьми, гранти до 200 тисяч гривень на три важливі напрямки: ремонт й оновлення приміщень, сучасну освіту та навчання, а також медичну підтримку і реабілітацію.

«Наш банк традиційно опікується благодійними проєктами, які орієнтовані на здоров’я дітей. Тому на початку повномасштабної війни, коли ми побачили, наскільки гостро постраждали дитячі, шкільні та медичні простори, шукали шляхи для надання допомоги не тільки комплексної, але й адресної», — каже Наталія Марченко, директорка департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління Райффайзен Банку.

Проєкт стартував зі створення робочої групи із представниками всіх регіонів. Співробітники Райффайзен Банку з віддалених міст збирали нагальні потреби дітей — від оздоровлення й освіти до реабілітації та психологічної підтримки.

«Ми просто зібрали дуже-дуже багато заявок. На перших етапах це було десь 400+, 500+, і, звичайно, своїми силами обробили. Ми створили процес обробки цього всього, тому що має бути все прозоро, зрозуміло, і тому завдяки цьому процесу зараз наш проєкт дуже успішно працює», — розповідає Наталія Марченко, директорка департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління Райффайзен Банку.

Оцінивши масштаби проблем, банк започаткував грант до 200 тисяч гривень, щоб допомога дійшла туди, де вона найнеобхідніша.

«Дитячий прихисток важливий також саме тим, що ця програма направлена на маленькі громади, на ті, які не завжди є видимими для великих благодійників і великих благодійних проєктів. Це є дуже важливим на сьогодні, тому що ця програма дарує надію і віру. Вона стає так званим каталізатором для подальших змін. Так як активується віра людей у те, що допомога існує. Потрібно просто в це вірити. У рамках цієї програми вже проінвестовано кошти в 92 проєкти, більш ніж на 17 мільйонів гривень у 15 областяхнашої країни», — каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Цікаво, що програму «Дитячий прихисток» Райффайзен Банк реалізує спільно з благодійним фондом Герберта Степіча, що є постійним і надійним партнером. Фонд Герберта Степіча опікувався українськими дітьми ще задовго до повномасштабної війни, допомагаючи дитячим будинкам у різних регіонах країни. Такі ініціативи особливо важливі для маленьких громад, де допомога часто недосяжна або обмежена.

“Ми свідомо тримаємо у фокусі саме невеличкі громади, тому що розуміємо, що там віддалено, як правило, обмежений доступ до великих донорських програм. І, можливо, існують проблеми з бюджетуванням, але діти є, і вони також потребують опіки та турботи, як скрізь. Перше і головне — це те, що навіть невелика, але сфокусована допомога, якщо вона правильна й адресна, може створювати велику хвилю змін. І ми побачили, що громади на місцях готові діяти, коли отримують необхідний інструмент. І ми щасливі, що є тим партнером, який цей інструмент їм надає», — каже Наталія Марченко, директорка департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління Райффайзен Банку.

Як отримати грант

Щоб отримати грант, заклад має підготувати документи, заповнити форму та прикріпити фото або підтвердження потреби. Після схвалення заявка отримує фінансування, а заклад звітує про використання коштів.

«Ключовим критерієм для нас є критичність потреби. Ми працюємо з проєктом, який орієнтований на здоров’я і добробут дітей, на заклади, що опікуються соціально вразливими категоріями дітей, на заклади, які зазнали руйнувань або потребують обладнання для надання необхідної медичної допомоги. Мастхев для нас — це чітко сформульована, обґрунтована проблема. Це критичність проблеми на сьогоднішній день, і це фокус довгостроковий, тому що ми б хотіли, аби кожна наша програма не тільки вирішувала проблеми сьогодні, але й була спрямована на майбутнє», — зазначає Наталія Марченко, директорка департаменту виконавчого менеджменту та корпоративного управління Райффайзен Банку.

У банку вірять, що інвестиції в дитячі програми — це вклад у майбутнє країни. Адже діти ростуть тут, і одна з головних цілей — аби вони залишалися та розвивалися в Україні.

«Ми їм допомагаємо не втрачати довіру, бути в безпеці у потрібний для них період часу. Ми їм допомагаємо вірити і зростати для того, щоб наша Україна далі розвивалася. Сьогоднішні діти — це майбутні дорослі українці, які прийдуть працювати в абсолютно усіх галузях, що ми тільки знаємо і не знаємо на сьогоднішній день», — каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Що кажуть батьки діток

Найцінніше, кажуть у банку, — це зворотній зв’язок. Коли вони бачать, що програми для дітей працюють, а безпечні умови облаштовуються швидко, то розуміють: кожна витрачена гривня справді має значення. Коли відгуки такі — це найкраща оцінка їхньої роботи.

«Завдяки апаратам, що тут знаходяться, завдяки медперсоналу, завдяки добрим рукам, серцю, яке любить дітей, хоча вони їм чужі, але вони вже їх люблять, діти, які тут перебувають, мають право на життя, вони виживуть завдяки цьому», — каже Галина, мама Анни-Марії.

«Це є надважливо. Підтримка у складний час особливо, у час величезних викликів, під час воєнного стану — це є надважливою. Ми хочемо підтримувати таку співпрацю і сподіваємося на це», — додає Зоряна Салабай, заввідділення інтенсивного та постінтенсивного лікування новонароджених.

«Основна порада для всіх, де б ви не перебували на сьогоднішній день, у великому місті, в маленькому селищі, якщо відчуваєте, що вам потрібна допомога, вашим дітям потрібна допомога, — однозначно звертайтесь. Не думайте жодної секунди, не сумнівайтеся, що є хтось більший, хтось важливіший. Є ті програми і ті організації, які точно готові підтримувати, і ми є однією із них. Звертайтеся, вірте, і все однозначно вийде», — каже Наталія Гуріна, заступниця голови правління Райффайзен Банку.

Кожна дитина заслуговує на шанс, на здорове і безпечне дитинство. Підтримка сьогодні — це вклад у завтра, у майбутнє України. Навіть невелика дія здатна створити великі зміни.

Більше дивіться на відео за посиланням.