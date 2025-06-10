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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
467
Час на прочитання
2 хв

Дитину могла втопити рідна мати: вбивство 3-річної Аліни шокувало Калуш

Резонансне вбивство 3-річної дитини сколихнуло місто Калуш. На похорон жертви прийшли сотні людей.

Автор публікації
Алла Пасс
Вбивство 3-річної дитини у Калуші

Вбивство 3-річної дитини в Калуші / © ТСН

Вбивство 3-річної Аліни Петрів сколихнуло Калуш на Прикарпатті. Поліцію викликали сусіди дівчинки, коли почули її крики. На місці слідчі виявили докази причетності матері до її вбивства. Сама жінка, яка теж була у квартирі, жодних пояснень не надала.

Детальніше про це йдеться в сюжеті ТСН.

М’які іграшки та кошики квітів — попрощатися з 3-річною Алінкою прийшли не лише рідні та знайомі, а й сторонні люди. Коли маленьку білу труну виносять з храму, люди не можуть стримати сліз. Жорстоке вбивство шокувало весь Калуш.

Єдина підозрювана у вбивстві — мати дівчинки, 32-річна Юлія. Жінка розлучена. З донькою мешкала в орендованій квартирі.

Саме туди викликали поліцію сусіди, які серед ночі почули несамовиті крики та плач малої. Двері копам ніхто не відчинив, а поки вони знайшли власника оселі і зайшли всередину — дитина вже була мертва.

Напередодні Алінку та її матір бачили чимало людей. Запевняють — лиха ніщо не віщувало…

«Дитина поводилася абсолютно нормально. Не було жодних спостережень до дитини, що вона зазнавала насилля. Вона була настільки радісна, відкрита. Вона висвітлювала любов — давала те, чим була наповнена», — розповіли знайомі родини.

Хоча батьки й розлучилися 2 роки тому, більшість свого короткого життя Аліна провела в Чехії. Там живе її тато, і там прихистку від війни шукала мати. Повернулася з-за кордону жінка навесні, 28 квітня, тоді ж і привезла з собою дитину. На обліку у спеціалізованих лікарнях мати Алінки не перебувала, кажуть родичі, але зізнаються, що не бачили родину вже багато років.

«Я думаю, угледіти могла її мати (бабуся загиблої дитини — Ред.) про стан доньки. Ознаки були. Не стверджую, але думаю. Бо людина так спонтанно в пориві гніву таке зробити не може», — зазначив знайомий родини.

В день перед смертю Алінка була в дитячому садочку. Готувалася до свята. Вихователі кажуть, мама забрала дівчинку з запізненням, але була спокійна.

«(Мати — Ред.) каже: „Я тобі не дам рожеве плаття, яке ти хотіла“. Дитина почала плакати. Вона каже: „Я тобі купила інше плаття, ходи, будем міряти“. Наскільки я знаю, вона була втоплена в тому платті», — говорить вихователька.

Те, що дівчинку втопили, підтверджують і в поліції. На маленькому тілі правоохоронці не побачили сліди катувань. У квартирі, запевняють, виявили докази, які доводять провину матері. Сама жінка з оселі, де сталося вбивство, не тікала, але жодних пояснень копам не дала. Її затримали та взяли під варту. Щоб з’ясувати всі обставини жорстокого злочину, суд призначив низку експертиз.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Жах у Калуші! Матір підозрюють у вбивстві трирічної доньки

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Дата публікації
Кількість переглядів
467
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