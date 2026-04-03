"Дивний" масований удар Росії: Жданов розтлумачив підступний задум Путіна

Росія знову завдала комбінований ракетно-дроновий удар по Україні посеред білого дня. Під вогнем опинилися Житомирщина та Київщина, через які російські дрони та ракети намагалися прорватися до столиці.

Цілями атаки на Київщині стали школи та дитсадки, ветеринарна клініка, житлові будинки, а на Житомирщині росіяни розгромили цілу вулицю, знищивши та пошкодивши житлові будинки.

Балістика та дрони: масштаби комбінованої атаки

За даними Повітряних Сил ЗСУ, зафіксовано 579 засобів нападу:

37 ракет (10 балістичних «Іскандер-М», 25 крилатих Х-101 та 2 «Іскандер-К»);

542 ударних БпЛА («Shahed», «Гербера», «Італмас»).

Силам ППО вдалося знищити 541 ціль: 26 ракет та 515 безпілотників. Зафіксовано влучання 11 ракет та 27 дронів на 20 локаціях.

Чому масований удар був «дивним» та яка його ціль

Військовий експерт Олег Жданов називає цю атаку противника дивною та не схожою на попередні.

«Росіяни усю ніч кошмарили Україну декількома десятками дронів, а потім з 8:00 почали масові пуски „Шахедів“ і запустили у наш бік ракети. Причому крилаті ракети заходили на територію країни разом з безпілотниками. Балістику противник використав ще до підходу „Шахедів“, вони вдарили нею по Харкову, Харківській та Дніпропетровській області», — розповідає TСН.ua Олег Жданов.

Пізніше під ударом опинилися Київщина та Житомирщина, які були атаковані ракетами та дронами.

«Щодо атаки у світлий час доби, то скажу так: РФ переходить до тактики відвертого терору. До того ж, деякі джерела, пов’язані з командуванням Повітряних сил, попереджали про можливість того, що російські ракети можуть бути у касетному варіанті. А основне призначення касетного боєприпасу — це ураження відкрито розташованої живої сили і неброньованої техніки противника», — зазначає Олег Жданов.

Експерт наголошує, що вибір часу та типу озброєння має на меті одне — залякування цивільних українців:

«Путін розраховує на максимальну кількість жертв серед мирного населення для того, щоб зламати суспільну думку щодо супротиву російській окупації. Це — єдина мета, якою, на мою думку, можна пояснити російські обстріли і чому вони перейшли до атак вдень. Вони зрозуміли, що вночі ми просто йдемо в укриття або лягаємо спати, і такий обстріл має вже менше впливу. А повітряні удари вдень — це знервовані та перелякані люди і зірваний робочий день. Продуктивність падає після таких стресів, тому це суто терористична діяльність з боку РФ».

Атака на Київ та зміна маршрутів ракет

Військовий експерт додає, що дивність цієї атаки полягає у тому, що росіяни пів ночі протримали у повітрі стратегічні бомбардувальники.

«Це теж своєрідний психологічний тиск, бо пускові маневри вони почали виконувати десь після 8 години ранку. Як на мене, то під час атаки росіяни хотіли обійти Київ з тієї сторони, з якої дуже давно не атакували — західної. Зазвичай противник атакує з північного, східного та південного боку столиці. Цього разу вони явно планували вдарити по Києву з західної частини, саме тому ракети маневрували через Вінницьку, Хмельницьку та Житомирську області. Вони ймовірно сподівалися зайти на Київ з заходу, гадаючи, що тут можна прорватися, бо інші підступи до Києва надійно захищені, принаймні у росіян там немає великих успіхів на прорив», — пояснює Олег Жданов.

Жахливі наслідки атаки та якими будуть подальші удари РФ

Щодо жахливих наслідків ракетного удару по Житомирщині, де під час атаки зруйновано майже дві вулиці у Коростені, то експерт вважає, що росіяни використали ракету, яка була споряджена не касетною, а фугасною бойовою частиною.

«Від касетного боєприпасу були б інші наслідки — посічені осколками будинки та споруди, багато поранених людей, а площа ураження кілька кілометрів. Фугасний боєприпас — це 300 кілограм тротилу. Вона здатна завдати суцільних руйнувань у радіусі приблизно 300 метрів, а від вибуху „Іскандеру“ в радіусі до 500 метрів суцільних руйнувань», — зазначає фахівець.

Цілком ймовірно, що противник буде продовжувати денні атаки, або розтягувати їх у часі.

«Росіяни проаналізують ефективність цієї атаки і гадаю, скоріш за все, будуть застосовувати комбінований варіант нанесення повітряних ударів. Тобто один наліт буде вдень, а другий нічний. З перервою, бо у них не вистачить ресурсу — ракет та дронів, щоб атакувати цілодобово. А атакувати Україну вони будуть до останньої ракети або до останнього дня цієї війни. Росія не зупиниться», — каже Олег Жданов.

Прогноз: чи чекати ракетного удару на Великдень?

Щодо можливості комбінованої атаки на Великдень, то експерт каже, що у попередні роки ці дні проходили більш-менш спокійно.

«Гадаю, що чергові засоби вогневого ураження на Великдень з боку Росії будуть працювати. Можливо, їх кількість буде меншою, це якщо сподіватися на статистику попередніх років. Росіяни полюбляють діяти за шаблоном, вони його безперервно використовують, поки не вигадають щось нове. Тому можуть вдарити і під час великодніх свят», — каже експерт.

Війна в Україні: що змусить Путіна припинити вогонь?

На думку Олега Жданова, Путін може погодитися на тимчасове припинення вогню тільки за двох умов.

«Перше — якщо ми завдамо суттєвих уражень російським військам на полі бою. У такому разі Путін сам попросить про перемир’я, і це не буде прив’язано до якогось свята. А друга умова — якщо в Росії почне валитися економіка. Сьогодні, до речі, вже повідомляють, що деякі банки припиняють свою діяльність в РФ, і це сигнал. А щодо Великодня, то я сумніваюсь, що у Росії залишилися люди, які справді цінують це свято. До цього свята у нас зовсім протилежні підходи», — підсумовує Олег Жданов.