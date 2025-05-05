Диво на Оболоні: жінка вціліла під час атаки дронів на її квартиру у Києві

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

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Російські дрони напередодні масовано атакували Київ. У столиці постраждав Оболонський район.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Кореспондентка ТСН побувала у квартирі на 12-му поверсі багатоповерхівки, куди поцілили уламки російського дрону. Там спалахнула пожежа. У приміщенні все вигоріло та прошило стелю будинку.

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«Зараз тут працюють комунальники та намагаються привести до ладу квартиру. Тут ще вчора почали ліквідовувати наслідки атаки», — каже Аліна Лісова.

На момент обстрілу у квартирі перебувала власниця. На диво, вона не постраждала, оскільки спала у сусідній кімнаті.

Дата публікації 14:56, 05.05.25 Кількість переглядів 26 Київ від дронів відбився, але наслідків не уник! Ситуація на Оболоні!

Голова місцевої РДА Кирило Фесик каже, що у будинку тривають аварійні ремонти.

«Зараз триває прибирання та усунення наслідків. На даху зроблене тимчасове покриття», — каже він.

Посадовець обіцяє відновити дах та квартиру у житловому будинку. Люди натомість розповідають про пережитий жах.

«Так страшно було. Спочатку тихенько, а потім — як бахне», — каже місцева жителька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! КИЇВ після АТАКИ ДРОНІВ! ЗГОРІЛІ КВАРТИРИ і АВТО! МЕШКАНЦІ оговтуються від ЖАХУ