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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Диво на Оболоні: жінка вціліла під час атаки дронів на її квартиру у Києві

Російські дрони атакували Київ. Дісталось Оболонському району столиці.

Київ

Наслідки атаки на Київ / © ТСН

Російські дрони напередодні масовано атакували Київ. У столиці постраждав Оболонський район.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

Кореспондентка ТСН побувала у квартирі на 12-му поверсі багатоповерхівки, куди поцілили уламки російського дрону. Там спалахнула пожежа. У приміщенні все вигоріло та прошило стелю будинку.

«Зараз тут працюють комунальники та намагаються привести до ладу квартиру. Тут ще вчора почали ліквідовувати наслідки атаки», — каже Аліна Лісова.

На момент обстрілу у квартирі перебувала власниця. На диво, вона не постраждала, оскільки спала у сусідній кімнаті.

Голова місцевої РДА Кирило Фесик каже, що у будинку тривають аварійні ремонти.

«Зараз триває прибирання та усунення наслідків. На даху зроблене тимчасове покриття», — каже він.

Посадовець обіцяє відновити дах та квартиру у житловому будинку. Люди натомість розповідають про пережитий жах.

«Так страшно було. Спочатку тихенько, а потім — як бахне», — каже місцева жителька.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО! КИЇВ після АТАКИ ДРОНІВ! ЗГОРІЛІ КВАРТИРИ і АВТО! МЕШКАНЦІ оговтуються від ЖАХУ

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