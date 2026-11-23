Наслідки російської атаки / © ДСНС

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Уже 11 загиблих у селищі Димер на Київщині внаслідок удару по житловій п’ятиповерхівці. Ще семеро дістали поранення, психологічну допомогу надали понад 70 місцевим жителям. Росіяни атакували місто в ніч проти неділі — відтоді на місці триває пошукова операція, вона вже наближається до завершення.

За оцінками рятувальників, імовірність того, що під завалами ще можуть перебувати люди, низька. На Київщині сьогодні — день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на область: на знак скорботи приспущено державні прапори, обмежено проведення розважальних заходів.

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7-річний хлопчик Давид та ще одна літня жінка вижили під завалами у Димері. Їх рятувальники знайшли напередодні ввечері під час пошуково-рятувальної операції, яка тривала протягом усього дня.

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Про надію людей, яка не згасала до останнього — далі у репортажі кореспондентки ТСН Валентини Доброти.

«Там син залишився, ночував удома»: історія 18-річного Романа

Пані Лідія уважно стежить за кожним рухом рятувальників. Вона навіть здалеку впізнає розтрощені меблі своєї квартири на 5-му поверсі.

Взагалі родина — мама, вітчим та син — живуть у селі, але напередодні трагедії 18-річний Роман залишився ночувати у Димері, де мав справи, каже його вітчим. І це рішення стало фатальним.

Вітчим 18-річного Романа: «18 років — учора ми там паспорт міняли йому, і він поїхав додому, не схотів їхати на село і поїхав додому. Ми його просили поїхати на село, а він не схотів».

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На місці трагедії зібралося багато людей: це рідні і друзі тих, хто досі не вийшов на зв’язок. З ними працюють психологи.

Руйнування від 5-го до 1-го поверху та робота 125 рятувальників

У п’ятиповерхівку дрон влучив під ранок. Ймовірно, бойова частина безпілотника здетонувала на рівні 3-го поверху — там одразу виникла пожежа, усі квартири з п’ятого по перший поверх зруйновані, від половини під’їзду залишилася лише одна стіна.

Зруйнований під’їзд тлів увесь вчорашній день, і час від часу займався вогонь. Його гасили водою, що ускладнювало пошукові роботи. А ще рятувальну операцію кілька разів доводилося зупиняти під час повітряних тривог через загрозу повторних ударів.

Спочатку технікою знімають плити перекриття, каже Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області, а потім рятувальники вже руками розгрібають будівельні завали.

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Вікторія Рубан, речниця ДСНС у Київській області: «Працює більше 125 рятувальників, залучено важку техніку, залучено кінологів із собаками. Але процес такий, що важка техніка знімає плити — вже знято більше 25 плит перекриття — і потім потихеньку рятувальники розбирають».

«Учора день народження у людини був, а сьогодні вдруге народилася»: свідчення очевидців

Квартира пані Тетяни — на 4-му поверсі. У ніч трагедії, каже, її не було вдома, і саме це врятувало життя. Жінці щойно виповнилося 60 років.

Сусідка пані Тетяни: «Учора день народження у людини був, а сьогодні вдруге народилася».

Удома на неї чекали дві кішки: «Однієї точно нема, бо вона у залі була».

Жінки добре знають усіх жителів будинку. У ньому вони живуть із першого дня і перераховують тих, хто досі не вийшов на зв’язок: «Тьотя Ніна із сином Сергієм — нема їх».

Поміж безвісти зниклих — і рідні іншого подружжя: «Донька і внучка…»

Люди кажуть, що дрони над Димером летять постійно — через їхнє містечко проходить один з усталених маршрутів російських безпілотників: «Часто такі вибухи, але щоб таке — це жах!»

Одразу після удару рятувальники евакуювали дев’ятьох людей, поміж них — дитина, четверо постраждали. Інша пані Тетяна живе через кілька будинків звідси, та на місці удару була вже за три хвилини. У сусідньому від зруйнованого під’їзді мешкає її син.

Пані Тетяна, місцева мешканка: «Дим, страх, переляк — і заїкатися почала з переляку. Син, слава Богу, живий. Уламки, вікна — то таке, дрібниці життя. Нема людей, що найжальчіше — люди загинули, гірко. І зима на носі, холоди…»

14 годин під завалами: порятунок другокласника Давида

Та під вечір з’являється новина, у яку важко повірити. Рятувальники з-під завалів живим дістали 7-річного хлопчика, батьки якого змогли самостійно вибратися ще одразу після російського удару. Хлопчик — його звуть Давид, учень другого класу — під будівельними конструкціями провів майже 14 годин.

Рятувальна операція напередодні тривала увесь день і сьогодні знову продовжується.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 23 ЛИСТОПАДА! УКРАЇНУ накриє СНІГ! АТАКА НА КИЇВ і ОБЛАСТЬ! Палаючі НПЗ

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