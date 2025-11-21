Диво у Тернополі: рятувальники дістали живим 20-річного Богдана, який 10 годин пролежав затиснутим під завалами

20-річний Богдан / © ТСН

Серед жахливих новин про 31 загиблого в Тернополі єдина родина дочекалася втішної звістки від рятувальників: за майже 10 годин пошуків з-під руїн зруйнованої багатоповерхівки дістали живим 20-річного студента Богдана. Цей порятунок уже називають справжнім дивом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Алли Пасс.

«Живий наш Богдан! Слава Богу!»

Надзвичайники Головного мобільного рятувального центру ДСНС повільно рухалися вздовж руїн. Аби почути дихання крізь тонни цегли та бетону, вони вкотре оголосили «хвилину тиші». І раптом пролунав крик про допомогу.

«Ми з колегами побачили те місце, де він знаходиться, і почали контактувати з потерпілим», — розповів Денис Карпенко, рятувальник ДСНС.

Богдан, який мешкав на останньому, 9-му поверсі, затримався вдома, коли його мама спустилася в укриття. Хлопця затисло між 5-м та 6-м поверхами в кухні біля холодильника, під величезною грудою завалу.

«Мама просто молилась, вірила і сподівалася. Цілий день просто чекали під цим будинком», — каже Мар’яна Соловенюк, троюрідна сестра врятованого юнака.

«Він був у позі ембріона»

Шестеро рятувальників обережно розбирали уламки, постійно підтримуючи контакт із юнаком.

«Я його заспокоював, казав — не нервуйся, не трать сили. Бо над тобою дуже багато завалу, потрібно розібрати. Наберися терпіння і чекай — ми тебе обов’язково врятуємо,» — згадує Денис Карпенко.

Рятувальники наклали йому турнікет: «Він був у позі ембріона. Біля нього було дуже мало вільного місця, щоб дихати, і одна рука була перебита кухонним стільцем. Це диво, як він вижив».

Богдан, студент політехніки, зараз у реанімації. Його стан стабільно-важкий, загрози життю немає. Юнак отримав перелом руки, тріщину грудної клітини, забій внутрішніх органів та сильне переохолодження, адже 10 годин був у шортах зажатий між плитами.

«Він справжній козак. Я думаю, що, можливо, ви ще з ним познайомитеся і побачите, який цей Богдан, який витримав на собі плити і цю поруху,» — із гордістю говорить сестра.

На Богдана чекає тривале лікування і ще довша реабілітація, але головне — він живий і його єдина родина має надію.

