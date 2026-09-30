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Дивом не вибухнув: у Києві на Оболоні ворожий дрон упав на дитмайданчик (відео)
Під час атаки на Київ ворожий безпілотник впав у житловому кварталі на Оболоні.
У Києві під час чергової атаки один із російських дронів упав між будинками і не здетонував. Сталося це на Оболоні, біля житлових будинків на вулиці Архипенка. Російське залізяччя пішло на зниження і впало на відкритій території поруч із дитячим майданчиком, частково зруйнувавши огорожу.
Інформацію про падіння безпілотника сайту ТСН.ua підтвердили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
«Є підтверджене падіння між будинками на Оболоні. Без горіння і детонування. На щастя, постраждалих серед громадян немає», — повідомили у КМВА.
Відомо, що на місце падіння безпілотника виїжджали представники поліції та вибухотехніки. Небезпечний боєприпас оперативно вивезли подалі від житлового кварталу. Фахівці мають ідентифікувати дрон і вивчити.
Місцеві мешканці розповідають, що на дитячому майданчику зазвичай грається багато дітей, і назвали справжнім дивом те, що російський дрон не вибухнув після падіння.
Відповідальні служби вкотре нагадують киянам, що під час повітряної тривоги не варто залишатися на відкритих територіях, гуляти вулицями, парками та скверами.
Атака РФ на Київ — останні новини
Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують у Київській області.
Також ввечері 30 вересня сталася пожежа на території кіностудії імені Довженка. На місце події вирушили рятувальники, щоб приборкати вогонь.
До слова, у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши ракети та 188 ударних безпілотників, основним напрямком якої стала Київщина.