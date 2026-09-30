Дивом не вибухнув: у Києві на Оболоні ворожий дрон упав на дитмайданчик (відео)

У Києві дрон упав біля будинків і дитячого майданчика / © соцмережі

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У Києві під час чергової атаки один із російських дронів упав між будинками і не здетонував. Сталося це на Оболоні, біля житлових будинків на вулиці Архипенка. Російське залізяччя пішло на зниження і впало на відкритій території поруч із дитячим майданчиком, частково зруйнувавши огорожу.

Інформацію про падіння безпілотника сайту ТСН.ua підтвердили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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«Є підтверджене падіння між будинками на Оболоні. Без горіння і детонування. На щастя, постраждалих серед громадян немає», — повідомили у КМВА.

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Відомо, що на місце падіння безпілотника виїжджали представники поліції та вибухотехніки. Небезпечний боєприпас оперативно вивезли подалі від житлового кварталу. Фахівці мають ідентифікувати дрон і вивчити.

У Києві дрон упав біля будинків і дитячого майданчика / © соцмережі

Місцеві мешканці розповідають, що на дитячому майданчику зазвичай грається багато дітей, і назвали справжнім дивом те, що російський дрон не вибухнув після падіння.

У Києві дрон упав біля будинків і дитячого майданчика / © соцмережі

Відповідальні служби вкотре нагадують киянам, що під час повітряної тривоги не варто залишатися на відкритих територіях, гуляти вулицями, парками та скверами.

У Києві дрон упав біля будинків і дитячого майданчика / © соцмережі

У Києві дрон упав біля будинків і дитячого майданчика / © соцмережі

Атака РФ на Київ — останні новини

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської атаки сталися пожежі й руйнування у чотирьох районах міста. Також наслідки атаки фіксують у Київській області.

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Також ввечері 30 вересня сталася пожежа на території кіностудії імені Довженка. На місце події вирушили рятувальники, щоб приборкати вогонь.

До слова, у ніч проти 30 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні, запустивши ракети та 188 ударних безпілотників, основним напрямком якої стала Київщина.

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