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Дивився у вікно і отримав тяжкі травми: медики шокували наслідками ігнорування тривог у Києві — відео
Медики Київської лікарні швидкої допомоги розповіли про порятунок постраждалих від удару дрона по дев'ятиповерхівці, травми очей через цікавість та про тяжких пацієнтів.
Обстріли останніх місяців перетворили київські лікарні на справжні фортеці. Кількість пацієнтів там значно збільшилася, а умови роботи через столичні блекаути та логістичні проблеми ускладнилися.
Як медики тримають цей удар і дають раду навантаженням — у репортажі Неллі Ковальської з міської лікарні швидкої допомоги.
У лікарні через обстріли багато потерпілих
Міська лікарня швидкої допомоги. Кілька припаркованих поруч «швидких», що привезли сюди пацієнтів. Довжелезний коридор. Біля приймального — метушня: просто на наших очах тут намагаються врятувати людину.
Поруч — реанімація, і наразі тут жодного вільного місця. За цього хлопця дихає апарат, а його обличчя вкрите шарами бинтів. Він — наймолодший у цій реанімаційній палаті.
Завідувач реанімації Ігор Малиш: «Це молодий хлопець, йому 19 років. Він дивився у вікно, і в цей час стався вибух. У нього пошкоджено обличчя, у нього пошкоджено череп, у нього пошкоджені очі… Він стояв біля вікна і дивився, що там літає».
Завідувач реанімацією розповідає: напередодні хлопця понад шість годин оперували найкращі офтальмологи Києва, аби в нього був шанс бачити. Лікарі зазначають, що така надія є.
Під час масованих обстрілів людей з такими пораненнями привозять усе частіше, кажуть місцеві медики. Зазвичай очі втрачають через звичайну людську цікавість.
Медичний директор з хірургії Іван Березенко: «Люди підходять до вікон, а в той момент — повторний приліт. Дуже тяжкі поранення очей».
Наразі у цій лікарні таких пацієнтів троє. Всіх їх доставили цього тижня. Двоє з них — зі столичної дев’ятиповерхівки на Лісовому масиві, в яку в ніч проти середи влучив російський дрон.
Медичний директор з хірургії Іван Березенко: «Практично одночасно, протягом трьох годин, надійшло 23 постраждалих внаслідок обстрілу».
Жодного з цих 23 пацієнтів додому ще не відпустили. В реанімації досі семеро: крім хлопця з травмами обличчя та очей, тут перебуває дівчина, яку наскрізь прошив уламок дрона. Лікарі фактично заново зібрали їй легеню.
Історії порятунку та військове сортування у цивільній лікарні
У відділенні травми журналісти зустріли Сашка — він теж із того пошкодженого будинку. У нього порізана рука, і те, що відділався настільки легко, називає справжнім дивом.
Постраждалий Сашко: «Вчора був там — жах! Епіцентр був десь у районі моєї хати».
Дві його сусідки з квартири поруч загинули, каже Саша. А його самого врятувала мама.
Постраждалий Сашко: «Я з мами так сміявся трохи, що: „Чого ти там стоїш, іди лягай“. Вона завжди вмовляла мене перечікувати тривогу в коридорі».
Цього разу саме в коридорі вони й перебували в момент вибуху — просто зупинилися перекинутися парою слів перед сном.
Постраждалий Сашко: «Я забіг у кімнату, схопив кота, хотів взяти наш чемоданчик на чорний день, м’яко кажучи. Але вже вогонь, полум’я заходило, і я вирішив не ризикувати — взяв маму, кота, і ми вибігли на вулицю».
Марина — сусідка Сашка з тієї ж дев’ятиповерхівки. Пам’ятає тільки, як віконні штори та дрібні речі, що стояли на столі біля вікна, полетіли просто в неї.
Постраждала Марина: «Я вилетіла, кричала, і боляче було, дуже боляче».
Лікарі кажуть: наразі всі пацієнти, які перебувають у лікарні після обстрілів цього тижня, — середні або важкі. Найчастіше у них політравма: крім порізів, забоїв та переломів, майже у всіх є контузії та травми голови.
Для лікарні це новий виклик: аби надати допомогу кожному, доводиться використовувати принципи, більш звичні для військової медицини.
Заступник медичного директора Київської лікарні швидкої допомоги Юрій Ловицький: «Тут на першому місці стоїть саме не кваліфікація допомоги, а саме медичне сортування: розподіл пацієнтів на первинному етапі і визначення, кому надавати допомогу в першу чергу, хто може трошки почекати і хто може почекати трошки довше».
Ще одна проблема наразі — нестача крові. Після кожного масованого обстрілу банки крові порожніють, адже переливання потребує більшість поранених. Втім, у лікарні намагаються не втрачати оптимізму.
Заступник медичного директора Київської лікарні швидкої допомоги Юрій Ловицький: «Ми будемо справлятися з тією кількістю поранених, які будуть надходити. Але хотілося б, щоб їх було якомога менше».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ, Рівне, Луцьк під масованими атаками! | ТСН 18:00 16 жовтня