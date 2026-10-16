Лікарня у Києві / © ТСН

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Обстріли останніх місяців перетворили київські лікарні на справжні фортеці. Кількість пацієнтів там значно збільшилася, а умови роботи через столичні блекаути та логістичні проблеми ускладнилися.

Як медики тримають цей удар і дають раду навантаженням — у репортажі Неллі Ковальської з міської лікарні швидкої допомоги.

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У лікарні через обстріли багато потерпілих

Міська лікарня швидкої допомоги. Кілька припаркованих поруч «швидких», що привезли сюди пацієнтів. Довжелезний коридор. Біля приймального — метушня: просто на наших очах тут намагаються врятувати людину.

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Поруч — реанімація, і наразі тут жодного вільного місця. За цього хлопця дихає апарат, а його обличчя вкрите шарами бинтів. Він — наймолодший у цій реанімаційній палаті.

Завідувач реанімації Ігор Малиш: «Це молодий хлопець, йому 19 років. Він дивився у вікно, і в цей час стався вибух. У нього пошкоджено обличчя, у нього пошкоджено череп, у нього пошкоджені очі… Він стояв біля вікна і дивився, що там літає».

Завідувач реанімацією розповідає: напередодні хлопця понад шість годин оперували найкращі офтальмологи Києва, аби в нього був шанс бачити. Лікарі зазначають, що така надія є.

Під час масованих обстрілів людей з такими пораненнями привозять усе частіше, кажуть місцеві медики. Зазвичай очі втрачають через звичайну людську цікавість.

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Медичний директор з хірургії Іван Березенко: «Люди підходять до вікон, а в той момент — повторний приліт. Дуже тяжкі поранення очей».

Наразі у цій лікарні таких пацієнтів троє. Всіх їх доставили цього тижня. Двоє з них — зі столичної дев’ятиповерхівки на Лісовому масиві, в яку в ніч проти середи влучив російський дрон.

Медичний директор з хірургії Іван Березенко: «Практично одночасно, протягом трьох годин, надійшло 23 постраждалих внаслідок обстрілу».

Жодного з цих 23 пацієнтів додому ще не відпустили. В реанімації досі семеро: крім хлопця з травмами обличчя та очей, тут перебуває дівчина, яку наскрізь прошив уламок дрона. Лікарі фактично заново зібрали їй легеню.

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Історії порятунку та військове сортування у цивільній лікарні

У відділенні травми журналісти зустріли Сашка — він теж із того пошкодженого будинку. У нього порізана рука, і те, що відділався настільки легко, називає справжнім дивом.

Постраждалий Сашко: «Вчора був там — жах! Епіцентр був десь у районі моєї хати».

Дві його сусідки з квартири поруч загинули, каже Саша. А його самого врятувала мама.

Постраждалий Сашко: «Я з мами так сміявся трохи, що: „Чого ти там стоїш, іди лягай“. Вона завжди вмовляла мене перечікувати тривогу в коридорі».

Цього разу саме в коридорі вони й перебували в момент вибуху — просто зупинилися перекинутися парою слів перед сном.

Постраждалий Сашко: «Я забіг у кімнату, схопив кота, хотів взяти наш чемоданчик на чорний день, м’яко кажучи. Але вже вогонь, полум’я заходило, і я вирішив не ризикувати — взяв маму, кота, і ми вибігли на вулицю».

Марина — сусідка Сашка з тієї ж дев’ятиповерхівки. Пам’ятає тільки, як віконні штори та дрібні речі, що стояли на столі біля вікна, полетіли просто в неї.

Постраждала Марина: «Я вилетіла, кричала, і боляче було, дуже боляче».

Лікарі кажуть: наразі всі пацієнти, які перебувають у лікарні після обстрілів цього тижня, — середні або важкі. Найчастіше у них політравма: крім порізів, забоїв та переломів, майже у всіх є контузії та травми голови.

Для лікарні це новий виклик: аби надати допомогу кожному, доводиться використовувати принципи, більш звичні для військової медицини.

Заступник медичного директора Київської лікарні швидкої допомоги Юрій Ловицький: «Тут на першому місці стоїть саме не кваліфікація допомоги, а саме медичне сортування: розподіл пацієнтів на первинному етапі і визначення, кому надавати допомогу в першу чергу, хто може трошки почекати і хто може почекати трошки довше».

Ще одна проблема наразі — нестача крові. Після кожного масованого обстрілу банки крові порожніють, адже переливання потребує більшість поранених. Втім, у лікарні намагаються не втрачати оптимізму.

Заступник медичного директора Київської лікарні швидкої допомоги Юрій Ловицький: «Ми будемо справлятися з тією кількістю поранених, які будуть надходити. Але хотілося б, щоб їх було якомога менше».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Київ, Рівне, Луцьк під масованими атаками! | ТСН 18:00 16 жовтня

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