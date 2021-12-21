Дзеркальна дата 21.12.21: чому її вважають магічною та як цей день провели українці

Езотерики радять молодятам одружуватися в таку дату, оскільки це не тільки красиво, але й корисно.

День зимового сонцестояння, 12 грудня 2021 року, прикметний не тільки тим, що він найкоротший у році. Це ще й дзеркальна дата. Езотерики запевняють, що такий збіг цифр дарує цьому дню сильну енергетику і може принести удачу. Тож у такий день добре загадувати бажання, планувати наступний рік, медитувати, прибирати та вдягати ялинку. А от одружуватися в таку дату - ще й красиво.

Про те, скільки сімей вирішили зробити 21-е число 12-го місяця 21-го року своєю важливою датою і якими є прикмети цього дня, йдеться 21 грудня в сюжеті ТСН.19:30.

День зимового сонцестояння – найкоротший в році, а його ніч – найдовша. Езотерики вважають його енергетично сильним і запевняють: якщо правильно провести цей день, то найближчі роки будуть сприятливими.

“Можна придбати ялинку, прикрасити будинок, подарувати собі настрій, благодійність дуже важлива. Важливо позбавлятися негативних, думок, можна прибрати в будинку, загадати бажання”, - перелічує корисні в цей день справи езотерик Сурен Джулакян.

Щоб задумане збулося, радять зробити карту бажань, яку слід поділити на 9 частин, де кожен сегмент відповідає за певну сферу — сім’ю, кар’єру, здоров’я тощо. Бажання треба прописувати послідовно: від найголовніших — до більш дрібних. Описувати їх слід у теперішньому часі.

Цьогоріч день зимового сонцестояння збігається із дзеркальною датою – 21.12.21. Це, кажуть езотерики, робить його ще магічнішим. “Цифра 12 і 2 вважаються найсильнішими. Двадцять один - це фактично число успіху. Цифра один — значить лідерство, першість, а двійка - це баланс”, - пояснює експерт від нумерології.

Великого весільного буму у київських РАЦСах дзеркальна магічна дата не викликала, хоча охочих побратися було немало — утворилося утворилося 160 нових сімей. За словами керівниці відділів ДРАЦС міста Києва Ради Дашутіної, для вівторка взимку — це досить багато.

Молодята вибирали цю дату з різних причин, але всі погоджуються з тим, що ця дата — прекрасна. “Я народилася 21 числа, Дімі також подобається це число. Думаю, воно принесе нам щастя”, - каже наречена Альона.

Наступного разу ажіотаж у РАЦСах очікують уже через два місяці — 22.02.22. В такий магічний день працювати доведеться, мабуть, до опівночі.

Чим особливе 21 грудня і на що хороше чекати від цього дня

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