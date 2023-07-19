"Джавеліна не хочу, лише Стугну": військовий показав, як нищив ворога з української техніки у свій день народження

ЗСУ на одному з напрямків спалюють ворожу техніку з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна". Кажуть, що він значно кращий навіть за західні "джавеліни".

Боєць 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького у свій день народження з української "Стугни" знищив одразу дві ворожі цілі. Ця подія для нього, як подарунок, адже це дало змогу не лише ускладнити шляхи постачання для окупантів, а й узяти їхню позицію в кільце.

Як це було розповіла кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Протитанковий ракетний комплекс "Стугна" обережно розкриває стрілець, аби показати усю красу своєї улюбленої зброї. Синьо-жовтим оком Стугна вдивляється в далечінь, а українська зброя вичікує на ворожу техніку — саме її нищать протитанкісти 30 бригади.

Синьо-жовтий приціл "Стугни" / Фото: ТСН

"Побачили їде джип з особовим складом. Провели пуск, техніку знищили. Через 2 години їде МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований - ред.). відпрацювали по МТ-ЛБ — згоріло", - коротко розповідає український військовий Андрій.

Український військовий Андрій / Фото: ТСН

За його словами, горіло довго і яскраво. Військовий навіть не очікував, що знищить аж дві цілі за ніч. Це стало справжнім подарунком для бійця, бо стріляв він у свій 25-й день народження.

"Ми стріляємо, і вони (окупанти - ред.) більше не їздять. А тут, [вони] думали, що наглість - це друге щастя, але нічого не вийшло у них", - каже військовий.

Український протитанковий ракетний комплекс "Стугна" / Фото: ТСН

Ще жодного разу "Стугна" не підводила українських бійців. Стріляють із неї з початку великої війни. Кажуть, що працює навіть краще за іноземні аналоги, бо має "круту оптику", стріляє на більшу дистанцію і береже бійців. А керувати ракетою можна просто з укриття.

"Я навчався на "джевеліни", але потрапив у розрахунок "Стугни" і не хочу "джевеліна", тільки "Стугну", - зізнається один з військових.

Український військовий каже, що "Стугна" значно краща за західні "джавеліни" / Фото: ТСН

Унікальність цього українського протитанкового ракетного комплексу у тому, що якщо ворог з повітря виявить "Стугну" і буде стріляти по ній, розрахунок лишится цілим, адже запустити здійснюють з дистанційного пульту управління.

Із цієї зброї на Бахмутському напрямку бійці напалили вже з десяток ворожих машин. Але не про це мріє протитанкіст 30 омбр їм Князя Острозького Микола Довгонюк: "Хочеться вертоліт".

У цьому контрнаступі навколо Бахмута головне завдання — перебити шляхи постачання ворога. Щоби росіяни не могли доставити своїм ані харчів, ані зброю, ані солдатів. І наші протитанкісти нічним пострілами по ворожих машинах, які везли поповнення в окопи, перебили єдину з доріг.

А без підмоги росіяни в тих окопах довго не протримаються, кажуть солдати. Тож очікують на черговий "жест доброї волі". Шоправда чи встигнуть втекти окупанти ніхто не впевнений.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Дві цілі за раз! Історія командира 30 бригади Костянтина Острозького"

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