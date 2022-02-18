Джин зі слонячих екскрементів набуває популярності в світі: які у нього ціна та смак

Джин зі слонячих екскрементів набуває популярності в світі: які у нього ціна та смак

Напій знайшов своїх прихильників.

Джин зі слонячих екскрементів - такий незвичайний напій набуває популярності в світі. Виготовляють його в одному із заповідників Південної Африки, де мешкають, власне, вухаті виробники продукту. Що надихнуло людей робити такий незвичайний алкоголь - та, головне, який у напою смак, - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 17 лютого.

Усе почалося з екскурсії - на сафарі в Південній Африці Лес із дружиною завітали до слонів. А там гід розповів цікавий факт - вухані перетравлюють лише третину з того, що з'їдають. Решта - опиняється в екскрементах.

Тож парі спало на думку - виробляти з тих фекалій джин. Слонячі відходи життєдіяльності ретельно миють, а потім змішують зі спиртовою основою - смак і запах, кажуть, унікальні. Інноваційний продукт неабияк здивував південноафриканців.

Та, зрештою, напій знайшов своїх прихильників - як усередині країни, так і за кордоном. Джин із кізяків тепер постачають до країн Європи, Сполучених Штатів, Японії та на Тайвань - щомісяця експортують півтори тисячі пляшок. Власник компанії попит пояснює людською цікавістю.

Який же він на смак - розповідають у місцевому барі - на додачу рекомендують, як краще змішати з такого джину коктейль: сюди можна додати свіжовичавлений апельсиновий сік і трохи льоду. Це дуже освіжальний, дуже цитрусовий напій з землистим смаком

За пляшку джину з фекалій правлять близько тисячі гривень. І 15 % від прибутків власники компанії передають працівникам, що постачають цінну сировину - гроші йдуть до заповідника, де тримають слонів.

Читайте також:

Новини світу: набуває популярності джин зі слонячих кизяків, який виготовляють в Південній Африці