Джонсон пішов із посади під оплески, а Трасс у перший день оголосила британцям економічне "штормове попередження"

«Буде нелегко» - нова прем’єрка Великої Британії Ліз Трасс у першій промові до нації оголосила штормове попередження. Так вона назвала енергетичну кризу, спричинену Росією, з якою британцям доведеться боротися. Але пообіцяла, що жоден шторм її країну не зламає.

Бориса Джонсона з Даунінг-стріт проводжають гучними оплесками і теплими посмішками. Він завжди був одним із найгучніших адвокатів Брекзіту - розлучення Британії з Євросоюзом. Але тепер, навіть прощаючись із британцями, він не забуває про війну в Європі, йдеться в ТСН.

«Ми маємо і будемо мати економічну силу, аби підтримати людей в цій енергетичній кризі, спричиненій зловісною війною Путіна. І якщо Путін думає, що він переможе за допомогою шантажу чи погроз британцям - він абсолютно божевільний», - каже колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

Одразу з прем’єрської резиденції Джонсон рушив до аеропорту, звідки вилетів до Шотландії. Там, в палаці Балморал, він офіційно склав повноваження на аудієнції з Її Величністю.

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Вперше в історії британський прем’єр робить це не в Лондоні, не у Вестмінстерському палаці. Це пов’язано зі здоров’ям Єлизавети ІІ. Затвердивши відставку Бориса Джонсона, 96-річна королева приймає його наступницю. Ліз Трасс, яка до цього обіймала посаду очільниці Міністерства закордонних справ - третя в британській історії жінка, яка очолила уряд.

Перед тим, як стати до справ, з порогу Даунінг-стріт вона звертається до британців. «Ми зіткнулися з величезними світовими буревіями, які спричинила жахлива російська війна в Україні», - зазначила вона.

Але яким би не був шторм, заявила Трасс, яку Лондон зустрів зливним дощем, британці - сильніші за нього. Вже цього тижня вона пообіцяла перші кроки в реформах, що мають підтримати людей, яким немає чим сплачувати за комунальні послуги, бо ті захмарно здорожчали внаслідок енергетичної кризи. З самою кризою Трасс обіцяє розібратися, нагадуючи - вона не настала сама по собі, це робота Кремля. Російські ж пропагандисти не знаходять кращої теми для розмови на вечірньому шоу, ніж сукня британської прем’єрки.

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Цього ж дня, щойно Ліз Трасс ознайомиться з резиденцією, в якій вони тепер мешкатимуть із чоловіком, фінансистом Г'ю О’Лірі, вона оголошує склад свого кабінету.

Зміну прем’єра в новому уряді Великої Британії пережив міністр оборони - Бен Воллес. Наступником Ліз Трасс на посаді голови британського МЗС став Джеймс Клеверлі, колишній чиновник цього ж міністерства, який після цього недовго обіймав посаду міністра освіти. Жодного члена команди її суперника Ріші Сунака в новому кабміні не буде.

Що залишилося справді незмінним на Даунінг-стріт - це полювання репортерів на кота. Ларрі, якого запросили сюди жити з притулку ще десять років тому, все ще користується шаленою популярністю у британців, зустрічаючи і проводжаючи прем’єрів - одного за одним.

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