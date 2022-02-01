Джонсон після зустрічі з Зеленським прогулявся нічним Києвом: говорили про спорідненість України та Європи

Джонсон після зустрічі з Зеленським прогулявся нічним Києвом: говорили про спорідненість України та Європи

Під час прогулянки прем’єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів Софійського собору.

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який перебуває в Україні з робочим візитом, прогулялися нічним Києвом. До них приєднався також і Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як повідомляє пресслужба ОП, лідери відвідали визначну пам’ятку української культури – Національний заповідник "Софія Київська".

Під час екскурсії представники держав послухали розповіді про історію Софійського собору та оглянули мозаїки і фрески, якими прикрашено інтер’єр храму.

Повідомляється, що прем’єр-міністр Великої Британії зробив запис у книзі відвідувачів собору.

Офіс президента України

Як зазначив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, лідери розмовляли не лише про війну.

"Як колишній журналіст Ткаченко, не міг не розповісти колишньому журналісту Джонсону про історію славетного Софійського собору. А також згадати про спорідненість князів Київської епохи з королівськими домами Європи", — написав Ткаченко.

За його словами, "у часи, коли хтось піддає сумніву європейську спорідненість та вибір України – це було на часі".

Tkachenko.UA

Як повідомила кореспонтентка ТСН Нелі Ковальська у випуску о 19:30, на історичному місці для Бориса Джонсона підготували і вечерю.

Нагадаємо, надвечір вівторка, 1 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з метою обговорити зростання російської агресію проти України. Президент України Володимир Зеленський прийняв британського прем'єра у Маріїнському палаці у Києві.

Візит Бориса Джонсона: прем'єр-міністра Великої Британії приймуть у Софії Київській

Читайте також: