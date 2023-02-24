Джонсон пояснив, чому Захід рік тому не вірив в перемогу України: "Путін був перебільшений"

Політик переконаний у перемозі України і запевнив, щ Британія зробить все для цього.

Експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що колективний Захід мав стереотипне бачення влади президента РФ Володимира Путіна на початку його повномасштабного вторгнення до України.

Про це Джонсон розповів ексклюзивно у прямому ефірі ТСН.

На його думку, Захід не вірив у перемогу України, бо недооцінив її і не міг збагнути, що держава зміцніла, адже воює від 2014 року.

"Вони просто не бачили України, не бували там. Мені здається, що це дивний стереотип – віра у путінську владу, у його міць. Путін був перебільшений і надмірно переоцінений. Але Захід також недооцінив Україну та не міг збагнути, як глибоко українці люблять свою країну і які вони віддані боротьбі за нею", – пояснив британський політик.

Він наголосив, що треба дякувати Богові за сміливість, хоробрість, мужність українців.

"Захід не міг зрозуміти, що Україна вже б’ється від 2014 року. Вона вже зміцніла у цій боротьбі", – звернув увагу Джонсон.

Він також пригадав, як відвідав меморіал у Києві, де були вказані тисячі імен тих, хто загинув у боротьбі за Україну.

"Я це побачив і зрозумів: Путін просто з’їхав з глузду, якщо думає, що ця країна розвалиться від його поштовху. Україна переможе – це було ясно тоді і я повторюю це тепер з іще більшою впевненістю. Наша країна зробить все можливе для цієї перемоги", – запевнив експрем’єр Британії.

Нагадаємо, 24 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі триває робота над підготовкою контрнаступу ЗСУ і держава вступає у новий період війни, завдання якого – перемога.

У річницю вторгнення РФ до українців звернувся президент Володимир Зеленський, який наголосив, що "ми вистояли. Ми не зазнали поразки. І зробимо все, щоб цього року здобути перемогу!"

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