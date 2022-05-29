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Джонсон закликав світ виступити єдиним фронтом проти путінської агресії

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Джонсон закликав світ виступити єдиним фронтом проти путінської агресії

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Британський прем'єр запевнив, що Україна вистоїть у боротьбі з РФ, а Лондон обов'язково допоможе їй у цьому.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запевнив, що його країна "пліч-о-пліч стоїть зі своїми українськими друзями" і підтримує Україну у боротьбі з РФ.

Про це він заявив у привітанні другому міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine, який одночасно відбувається у столицях Києві та Берліні.

Джонсон закликав надати "безперервну підтримку хороброму українському народові".

"Вони (українці. — Ред.) просять тільки одного: жити в мирі та свободі на своїй землі. Це право кожної нації. Але ті, хто вірять у це, мають виступити єдиним фронтом проти путінської агресії. Ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими друзями від самого початку цієї війни. Ми надаємо все необхідне обладнання. І щоб відбивати атаки навіть і з моря, і на суходолі", — наголосив британський прем'єр.

Він певен, що Україна вистоїть у боротьбі з російською навалою, а Британія допоможе українцям у цьому.

Раніше у телемарафоні канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина надсилає зброю для України, "чим порушується давня німецька традиція нікому не давати зброю".

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