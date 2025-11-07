Джолі, ТЦК та "візит до вбиральні": як таємна поїздка зірки до Херсона перетворилася на скандал

Анджеліна Джолі / © ДПСУ

Світлина голлівудської зірки Анджеліни Джолі у Херсоні на тлі захисних сіток від російських FPV-дронів облетіла усі соцмережі. Це один з останніх кадрів неофіційного візиту акторки до прифронтових Миколаєва та Херсона. Але цього разу візит супроводжувався гучним скандалом, який затьмарив гуманітарну місію.

Як усе було насправді — знає кореспондент ТСН Іван Воробйов.

Візит до ТЦК: що там робила голлівудська зірка?

Одразу після появи перших світлин зірки у Херсоні українські ЗМІ вибухають: «Охоронця Анджеліни Джолі затримало ТЦК!». За іншою версією — це не охоронець, а водій з кортежу акторки.

Далі — більше. З’являється новина, що сама голлівудська зірка поїхала до ТЦК визволяти затриманого. Як підтвердження — відео з Анджеліною Джолі, яка дійсно перебуває у будівлі, схожій на центр комплектування.

Власні джерела у командуванні Сухопутних військ підтвердили ТСН — Джолі в них дійсно була. Але історія виявилася ще більш сюрреалістичною: зірка світового масштабу попросилася відвідати вбиральню.

За кілька годин у соцмережах з’являється допис і від самого затриманого. Він пише, що його тримали у підвалі ТЦК, «поки не приїхала Джолі».

У Сухопутних військах ситуацію прокоментували ТСН інакше: чоловіка запросили відвідати ТЦК та СП, аби встановити його особу, адже при ньому не було військово-облікових документів. Під час перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу і не має підтверджених підстав для відстрочки.

Інформацію про те, що Джолі нібито намагалась «витягнути» свого водія, військові спростовують. Сам затриманий встиг іронічно написати у соцмережі короткий пост: «Не відбила».

Надалі зв’язок із ним зник.

Кого ж «не відбила» Джолі?

Ким же виявився той самий водій? Затриманим у кортежі амбасадорки доброї волі ЮНІСЕФ виявився 33-річний тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков.

Брат Дмитра, Євген Пищиков, повідомив, що у кортежі він був як волонтер. А один з друзів Дмитра розповів ТСН, що супроводжувати зірку йому запропонували знайомі: мовляв, є «халтурка» і можна підзаробити, потрібно зустріти ВІП-гостя.

Рідні та друзі дізналися, що Дмитра вже доправили до Вознесенського районного ТЦК та СП м. Південноукраїнськ.

Дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, розповіла ТСН, що він не перебував у розшуку. Влітку пройшов ВЛК і був визнаний придатним для служби в ТЦК і тилових частинах забезпечення через проблеми з хребтом. За її словами, Дмитро — відомий у Кропивницькому спортсмен та волонтер.

«Дмитро з початку повномасштабної війни займається волонтерською діяльністю — допомагає військовим. Дуже багато разів їздив на Донецький напрямок та в інші прифронтові міста. Він ніколи не переховувався від ТЦК та не мав проблем з документами», — каже Юлія.

ТСН звернулася до Вознесенського ТЦК. Там повідомили, що не можуть прокоментувати ситуацію. Проте пізніше сам Дмитро записав коротке відео, у якому розповів, що нині з ним все добре.

Передбачувано, що на всю цю ситуацію — соцмережі відреагували мемами про голлівудську зірку та ТЦК. Для цього задіяли навіть штучний інтелект.

Це вже стало традицією. Так було і у квітні 2022-го, коли Джолі так само таємно відвідувала Львів. Тоді вона спілкувалася із дітьми, які постраждали від війни, та зустрілася з переселенцями на вокзалі. Але найбільш популярним мемом з того візиту став хлопець у львівській кав’ярні, який так захоплено дивився у свій смартфон, що просто не помітив голлівудську зірку поруч.

Цього разу каву Джолі пила на звичайній заправці у Тернополі, і стоп-кадр з камер спостереження теж одразу потрапив у мережі. А на прощання прикордонники виклали світлини, як проводжають зірку і дарують їй ексклюзивний набір Державності: прапор, герб та гімн.

© ДПСУ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 20:00 новини 7 листопада. Гучні заяви Зеленського! Зустріч Трампа з Орбаном! Джолі поїхала!



Іван Воробйов, Софія Тітова, ТСН, 1+1

