Дозвіл США бити по Росії: що відомо про це і якою є реакція Європи

В ЄС поки не відреагували на новини зі США.

Іноземні ЗМІ поширили інформацію про те, що Вашингтон дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що пишуть ЗМІ про дозвіл бити по РФ

Публікації про дозвіл бити по РФ у часі збіглися з приїздом Джо Байдена на саміт G-20 у Ріо-де-Жанейро в неділю ввечері за місцевим часом. Агентство Reuters повідомило, що Сполучені Штати скасовують обмеження на використання такої зброї.

За словами інсайдерів, йдеться про ракети ATACMS з радіусом дії близько 300 кілометрів. Газета The New York Times із посиланням на урядові кола США зазначає, що дозвіл наразі стосується лише Курської області. Американську зброю можна використовувати проти російських і північнокорейських солдатів на Курщині. Очевидно, це рішення Джо Байден ухвалив у відповідь на розміщення північнокорейських військових на боці Росії.

ATACMS / Фото: Associated Press

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ці новини, заявивши, що "потрібні не слова, а ракети".

"Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але ударів завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть", - сказав президент.

Що кажуть у Європі

Схвально прокоментував рішення президента США Джо Байдена міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це "мова, яку Путін розуміє", написав він у мережі Х.

Натомість Європа, яка, за очікуваннями, має відігравати важливішу роль у захисті України після приходу Дональда Трампа до влади в США, наразі мовчить. Спочатку французька газета Le Figaro повідомила, що Франція та Велика Британія дозволили Україні використовувати далекобійні ракети SCALP/Storm Shadow для ударів по РФ. Однак пізніше цю інформацію видалили з сайту видання.

В Німеччині традиційно висловлюють занепокоєння. Місцева преса пише про ризик ескалації та "перетин червоних ліній", що, на їхню думку, може спровокувати Путіна. Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу знову можуть поставити питання про надання Україні ракет Taurus. Зазвичай він реагує на такі запити доволі роздратовано. Німеччина активно постачає Україні системи протиповітряної оборони, але щодо далекобійної зброї Шольц раніше заявляв, що не постачатиме її навіть у разі відповідного рішення Сполучених Штатів. У Німеччині за три місяці мають відбутися дострокові вибори.

Втім, з Берліна є й обнадійливі новини. За ексклюзивною інформацією газети Bild, Німеччина надала Україні 4 тисячі "ударних безпілотників". Ці високотехнологічні літальні апарати, їх ще називають "мінітауруси", оснащені штучним інтелектом і мають програмне забезпечення, яке робить їх практично несприйнятливими до російських засобів радіоелектронної боротьби. Ймовірно, ці дрони вже використовуються на півночі та сході України.

Сьогодні у Бразилії розпочинається саміт Великої двадцятки, тож очікуємо уточнень та підтверджень цієї інформації.

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