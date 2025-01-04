Дзвін із куль із російсько-української війни освятили у Вашингтонському національному соборі. Його виготовили на замовлення американського фестивалю дзвонів, що оголосив новий 2025-тий рік роком України. Із українського “дзвону солідарності” — він таку має назву — розпочалася перша служба в головному соборі американської столиці.

А далі його шлях пролягає до Білого дому — довідалася власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Дзвони над храмом у духовній традиції мають глибоко символічне значення. Вони збирають людей не службу, сповіщають як добрі, так і погані новини. Перша у новому році служба у вашингтонському національному соборі розпочалася зі звуків українського дзвону, що отримав назву дзвін солідарності.

Дзвін із куль із російсько-української війни / Скриншот із відео ТСН

Цей дзвін особливий тим, що виготовлений із переплавлених гільз, зібраних як у зоні активних бойових дій, так і в навчальних центрах в Україні. Щоб не мати проблем із перевезенням такого специфічного вантажу через кордон, відпрацьовані боєприпаси переплавили на метал і у такому вигляді відправили до королівської ливарні у Нідерланадах, де на замовлення американського національного фестивалю дзвонів виготовили його — дзвін солідарності — розповідає натхненник проєкту Пол Еш. Дизайн обирали разом із посольством України у США.

“Напис на дзвоні українською та англійською є цитатою з Тараса Шевченка — Встане правда! Встане воля! — це слова з його поезії. На верхівці — бойове гасло: Слава Україні — Героям слава. І облямівка з тризубів”, — каже Пол Еш.

У Вашингтонському соборі від першого дня повномасштабного вторгнення підтримали Україну, тут проводили молебні до річниць вторгнення, тож і цього разу радо погодилися освятити дзвін.

“Коли ви освячуєте щось у соборі, це стає особливим, визначним. Ви ніби кажете — ця річ важлива. Наш собор солідарний з Україною від самого початку, тож ми горді і щасливі це зробити. Взяти інструмент війни — кулі з України, і перетворити його на символ миру”, — каже речник Вашингтонського національного собору Кевін Ексторм.

Дзвін із куль із російсько-української війни / Скриншот із відео ТСН

Право вдарити у дзвін віддали заступнику глави місії України у Вашингтоні Денису Сєніку. Виконуючи цю почесну справу, думав про час, коли всі українці повернуться додому із перемогою, розповів дипломат.

“В далекій традиції багато сторіч тому, коли дзвонив дзвін, що означало повернення військ нарешті додому. Дуже би хотілося почути цей дзвін, коли всі захисники повернуться додому, коли всі українці повернуться додому”, — каже Денис Сєнік.

Після освячення дзвін солідарності перевезуть до Білого дому — розповів ТСН керівник проєкту.

Дзвін із куль із російсько-української війни / Скриншот із відео ТСН

“Матимемо честь представити його адміністрації Байдена, як символ їхньої відданості обороні України та повазі до українського суверенітету. Далі — до національного архіву, і зрештою він має опинитися у президентській бібліотеці Байдена”, — каже Пол Еш.

Дзвін солідарності також хочуть виставляти в американських церквах у різних штатах — як нагадування про те, що війна триває, і українці бʼються за справедливий мир. І день, коли усі дзвони сповістять, що він настав.

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